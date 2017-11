El ´black friday´ dejará ventas de 1.500 millones

Este viernes arranca la temporada de consumo vinculando la Navidad con el black friday, la jornada comercial típicamente estadounidense (el viernes posterior al día de Acción de Gracias) pero que desde 2011 se celebra en España. Una cifra marca las previsiones, los 1.500 millones de euros que se prevé superar solo en ventas on line en España, según Chema Lamirán, director del Máster de Marketing Digital y Big Data de la Universidad Europea y director digital en Havas Media Levante.

Pero ni es solo digital ni únicamente el viernes. Algunas cadenas, de hecho, ya están realizando desde ayer promociones vinculadas a esta campaña. Sobre todo en el ámbito de la tecnología. La cadena Milar extiende las ofertas desde ayer hasta el sábado. La cadena Pascual Martí (y también la red de tiendas Mi Electro, y mielectro.com), celebrarán días sin IVA en más de 500 artículos durante viernes, sábado y lunes.

El Corte Inglés, por su parte, comenzará el jueves, la prolongará todo el fin de semana y seguirá el lunes con el cyber monday, otra tradición importada de compras on line. En los grandes almacenes, que se sumaron a esta promoción en 2013, confían en una campaña histórica, sobre todo por la esperada entrada del frío, que puede anticipar ventas navideñas a precios más bajos. Se prevé superar en varios puntos las ventas del pasado año.

No hay sector que no se haya sumado, desde aerolíneas a inmobiliarias. Y el impacto también se nota en el empleo, que adelanta las contrataciones temporales de la campaña de Navidad. Según Adecco, el Black Friday, el Cyber Monday, la Campaña de Navidad y las rebajas de enero harán que, por primera vez , las ETT realicen más de un millón de contratos entre noviembre y enero: 169.000 en la C. Valenciana, un13,9 %.

El experto de la Universidad Europea cifra en el 25 % el total de pymes que se suma a la campaña. Según sus cálculos, uno de cada tres euros gastados en el entorno de la Navidad se produce ya estos días. El servicio on line kelisto.es calcula que esta campaña, cada valenciano gastará 604 euros (232 millones en total), un 2,2% más que el año pasado.

Lamirán explica en clave de márketing el motivo por el que el black friday se celebra ya desde ayer. "Los estrategas de márketing entienden que el consumidor, para asimilar lo que son los chollos, necesitan ver los descuentos varios días, para que entre en juego el lado del cerebro que toma las decisiones racionales y entienda que, si adelanta la compra navideña, obtendrá mejor precio".

Lo cierto es que desde el pequeño comercio valenciano, se espera que el viernes sea un "muy buen día de ventas", en palabras de Isabel Cosme, presidenta de la patronal del comercio Cecoval. La patronal, en realidad, está expectante sobre la campaña del black friday porque, más que un adelanto de las compras navideñas, se ve como un aplazamiento. "Desde hace dos semanas la gente viene preguntando por descuentos. Se ha comido el mes de noviembre", lamenta Cosme.



Quien parece que más ha notado este aplazamiento de las compras a la espera de los descuentos del black friday es el textil, perjudicado además por el retraso en la llegada del frío.

El pequeño comercio tiene una percepción negativa de esta campaña, concebida para los tiempos comerciales de EE UU y que ha alterado la secuencia de lanzamiento de temporada de invierno, campaña de Navidad y rebajas de invierno; la propia de España. "El black friday ha venido a desorientar, pero ojalá se venda porque llevamos un mes en que el comercio lo está pasando mal, y no debería ser así, porque hay una mejora económica", concluye.