El Puerto de València reclama una "buena conexión" con el de Sagunt

"Nos jugamos nuestro futuro como puerto "hub" y como líder del Mediterráneo si no actuamos con agilidad e inteligencia para ampliar nuestra área de influencia en el interior de España. Una actuación que pasa necesariamente por potenciar la conectividad entre los puertos de València y Sagunto y por acercar el ferrocarril a los centros de carga de nuestros clientes". En estos términos ha defendido Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia la importancia que tendrá en los próximos años una buena conexión entre las áreas logísticas e industriales de los puertos de Sagunto y de Valencia.

Aurelio Martínez ha participado esta mañana en Sagunto en el XVI Encuentro Empresarial que organiza ASECAM (Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre, ASECAM) en una mesa redonda junto al presidente de la CEV, Salvado Navarro y el presidente de ADIF, Juan Bravo.

El presidente de Valenciaport ha manifestado que "la apuesta por futuro del puerto valenciano nos la jugamos con quienes son nuestros principales competidores; y tenemos que pensar que contar con un gran puerto transoceánico que conecta con otros puertos "hub" del mundo al lado de nuestras fábricas es una bendición para nuestras empresas".

"A largo plazo – añadió Aurelio Martínez - la carga continuará su proceso de concentración. Oor tanto, cada vez habrá menos puertos grandes; y nosotros no queremos dejar de ser un gran puerto. Es la gran baza para que las empresas ahorren costes. El puerto de Valencia es para las mercancías lo que un gran aeropuerto como el de Frankfurt lo es para las personas: una plataforma de conexiones con todo el mundo que ahorra costes y evita escalas intermedias para una importación y una exportación más competitivas".

Empresarios del Camp de Morvedre

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia dió a conocer a los más de 400 empresarios asistentes al Encuentro de ASECAM algunas cifras del último informe de Mckinsey&Company. Esta consultora, en su informe sobre previsiones de la evolución del comercio mundial presentado el pasado mes de octubre vaticina que dentro de 50 años los barcos transoceánicos de carga transportarán hasta 50.000 contenedores; más del doble que los megabuques de última generación.

Al respecto y con vistas al futuro, pero "mirando al presente y a lo que tenemos delante – dijo Aurelio Martínez – hemos de ser conscientes de que no hay otra área tan bien comunicada, conectada, ni tan grande, ni mejor ubicada en todo el Mediterráneo como Parc Sagunt, con su puerto y sus futuras conexiones por mar, carretera y tren".

Martínez aportó cifras para demostrar que el puerto de Valenca tiene margen para crecer en las áreas logísticas de Aragón, y en todo el corredor Cantábrico, donde "no todos competimos con las mismas condiciones. En Madrid – apuntó - competimos todos, pero en Aragón no. En Aragón, nosotros no podemos competir porque no podemos. Hasta hace nada no podía circular ni el tren; y así no se puede competir.

"Para el puerto de Valencia y para Sagunto, llegar al Cantábrico y a toda Aragón, Rioja y Navarra es fundamental. Es lo que nos llevó a invertir y a comprometer inversiones fuera de nuestras dársenas por más de 50 millones de euros. Y todo hay que decirlo – quiso puntualizar el presidente de los puertos de Valencia y de Sagunto – nuestra propuesta de inversión fue muy bien asumida por el ministro de Fomento, por el presidente de ADIF y por el conjunto de sectores elcionados. Todo hay que decirlo. Y eso es una buena noticia para todos".

De cara al futuro, Aurelio Martínez mostró al auditorio su convencimieto de la necesidad de potenciar la comarca saguntina como ZAI (Zna de Actividades Industriales).

"Esa fuerza industrial – dijo – es buena para el puerto y para Sagunto. Fideliza tráficos, hace necesarios nuevos servicios como el PIF, exige ampliación de terminaes y hace fundamental su conexion con el puerto de Valencia con una solución que genere el menor impacto ambiental posible; y esa slución es a través de un tunel. Un tunel como tantos otros que hay en Valencia; puesto que es absolutamete estratégico para el puerto y para las futuras generaciones".