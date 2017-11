El Senado aprueba impulsar un distintivo de origen para los cítricos españoles

Los distintos grupos han secundado holgadamente a pesar de la inexplicable abstención del PSOE la moción de Compromís que reclamaba impulsar la creación de un distintivo identificativo de los cítricos de origen español para que el consumidor pueda identificar directamente el producto autóctono y sus ventajas (como goza en la actualidad el plátano canario). El texto también reclama fomentar el consumo de naranja y mandarinas y resto de cítricos de origen español dentro de nuestras fronteras, "como apoyo a este cultivo y sus productores, reconociendo los beneficios del consumo de esta fruta como parte de una alimentación saludable". Para tal fin colaborará con gobiernos autonómicos y el sector productor, para llevar a cabo campañas de fomento de su consumo, en especial entre los más jóvenes.

Por otro lado reclama promover su consumo por parte de las instituciones estatales, autonómicas y locales en los restaurantes y cafeterías de edificios públicos, colegios y actos oficiales y también insta a las autoridades europeas y estatales a que endurezcan los controles sanitarios en frontera para evitar la entrada de vectores, agentes nocivos y problemas sanitarios y que la llegada de países terceros no afecte a la producción local.

Para Mulet las enmiendas de sustitución del PSOE a toda la moción de Compromís de apoyo a los cítricos han sido "injustas" al fiar cualquier propuesta a las interprofesionales y coincidir en la necesidad de intensificar las inspecciones de entrada de productos. "Le hemos dicho al PSOE que plantee una moción en ese sentido y nos sentaremos a discutirlo, pero que deben entender que no podemos aceptar una batería de enmiendas que sustituyen a la nuestra ante un problema que nos afecta de forma tan grave y cuando la interprofesional no ha funcionado. Es una pena que estén siempre pensando en Andalucía y no hayan entrado a apoyar una moción cargada de simbolismo que beneficiaba a todas las autonomías productoras, sin distinción", ha señalado Mulet que ha agradecido el apoyo de las distintas formaciones, desde el PP a Podemos o grupos nacionalistas.

Senador del PP

El senador ha recogido el guante del senador del PP, Antonio Clemente, que ha propuesto a Compromís sentarse a discutir el contenido de los Presupuestos Generales para 2018 "aunque también nos brindó esta posibilidad que jamás ocurrió el ministro Íñigo de la Serna, pero estamos dispuestos a reunirnos si con ello debe acabar la marginación y discriminación hacia los valencianos", ha abundado.

Finalmente la moción de Compromís ha sido aprobada con los votos del PP, Cs, PDeCAT, Unidos-Podemos y otras formaciones del Mixto y la abstención del PSOE y PNV. La citricultura tiene en el País Valenciano el 60% de la producción del Estado, el 27% en Andalucía y un 10% en Murcia.