CaixaBank ensaya limitar hasta las 11.00 la retirada de dinero de la ventanilla

Las entidades financieras van adaptando su operativa cada vez más a los nuevos usos sociales, especialmente condicionados por la implantación generalizada de internet. Es el caso del nuevo proyecto en el que se ha embarcado CaixaBank, la entidad con sede en València desde principios del pasado mes de octubre. El banco ha puesto en marcha un proyecto piloto para limitar a las once de la mañana el horario en que sus clientes pueden hacer operaciones de efectivo en ventanilla. De momento, la iniciativa se aplica exclusivamente en las oficinas de CaixaBank en Madrid. Fuentes de la entidad financiera aseguraron ayer a este diario que «no se ha tomado decisión alguna sobre su implantación en el resto de la red», lo que implica que, al menos de momento, no se va a aplicar en la Comunitat Valenciana. De los resultados que se obtengan de esta prueba dependerá que la medida se imponga en el resto de autonomías o de que se dé marcha atrás.

La decisión implica que los clientes que vayan a ingresar dinero o a retirarlo solo podrán hacerlo en la caja hasta las once. A partir de ese momento, deberán utilizar el cajero automático. No obstante, el resto de la operativa se seguirá haciendo en el mismo horario. Además, «si algún cliente viene fuera de este se le atiende igualmente si la operación no puede hacerse por el cajero. Como siempre. En el caso de que pueda hacerse y el cliente no sepa/pueda hacerla, se le atiende igualmente», explicaron las citadas fuentes, que añadieron que, «paralelamente, ponemos a disposición del cliente nuevos servicios». A modo de ejemplo precisaron que «ya tenemos 150 oficinas con horario de mañana y tarde (serán 250 en 2018). Asimismo, en las oficinas Store, contamos con azafatas para ayudar a los clientes en su operativa».

Desde la entidad se justificó la decisión por el hecho de que buena parte de las operaciones de efectivo se realizan en el primer tramo de la mañana, singularmente los ingresos de caja de los comercios, pero también la retirada de dinero.

La decisión de CaixaBank se enmarca en los cambios que está viviendo el sistema financiero. La reestructuración de los últimos años por la crisis y la necesidad de adaptarse a los nuevos usos está llevando a muchos bancos a destinar sus menguadas plantillas a la parte comercial del negocio, entre otros motivos porque cada vez son más los clientes que utilizan la banca on line y los propios cajeros. Además, las entidades ya llevan tiempo educando a sus usuarios en el uso de estas tecnologías para que realicen a través de ellas ciertas operaciones. Es el caso, por ejemplo, del establecimiento de un horario para efectuar el pago de recibos por ventanilla. A partir de determinada hora se tiene que hacer por cajero.