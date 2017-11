Cinco de cada diez valencianos quieren adelantar su edad de jubilación

Un 54% de los habitantes de la Comunitat Valenciana en edad de trabajar querría jubilarse antes de la edad que le corresponde. De media, la edad a la que los valencianos les gustaría jubilarse sería los 61 años. Así se desprende de la V Encuesta sobre la Jubilación y los Hábitos de Ahorro elaborada por el Instituto BBVA de Pensiones. A la mayoría de los valencianos le gustaría jubilarse antes. Sin embargo, ese deseo choca con la realidad, ya que al ser preguntados cuándo creen que se jubilarán, manifiestan, de media, que la edad efectiva a la que podrán retirarse son los 67,1 años de edad.

La encuesta refleja que el futuro de las pensiones públicas sigue siendo motivo de preocupación para la mayoría de valencianos. Mayoritariamente no ahorran para la jubilación Ocho de cada diez valencianos (81%) creen aconsejable ahorrar para la jubilación, pero únicamente un 27% ha comenzado a hacerlo. Preguntados por qué no ahorran para la jubilación, una parte amplia señala que no tiene capacidad para ahorrar (un 45%), en tanto que un 38% señala que aún queda mucho para la jubilación. Solo un 12% confía en la pensión pública.

Hábitos de ahorro

Los resultados sobre el ahorro para la jubilación hay que ponerlos en el contexto de los hábitos de ahorro de la población. Más de la mitad de los valencianos (un 55%) afirma que consigue ahorrar algo la mayor parte de los meses; un 45%, en cambio, no lo logra. De ese 55% que ahorra, la mitad ahorra menos de 200 euros al mes. El ahorro-jubilación, fundamentalmente en planes de pensiones Las personas que ahorran para la jubilación lo hacen mayoritariamente en planes de pensiones (60%) y depósitos (un 40%), frente a un 20% que ahorra en planes de empleo y un 14% en inmuebles.

El conocimiento y la información sobre la jubilación son escasos, según muestra la encuesta. Siete de cada 10 encuestados reconocen estar poco a nada informados sobre su jubilación. A los valencianos les gustaría estar más informados sobre el importe de su pensión; la edad a la que podrán jubilarse y, en menor medida, sobre las diferentes formas de ahorrar para la jubilación.

Seguridad Social

Un 62% de los encuestados desconoce qué parte de su salario va a la Seguridad Social, aunque el 90% sabe cuántos años ha cotizado. Tampoco existe mucho conocimiento sobre cuál es la pensión pública media de jubilación. La media de todas las respuestas se sitúa en 773 euros, casi 300 euros por debajo de la cifra real.