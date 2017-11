El Consell rechaza la reforma de estatutos que iba a convertir a Coepa en autonómica

Los empresarios denuncian que los puntos que discute Conselleria ni siquiera fueron modificados.

Nuevo revés de la Generalitat Valenciana a Coepa. Si la semana pasada el Ejecutivo valenciano colocaba a la patronal alicantina al borde de la liquidación -al ordenar que se continuara con el embargo de sus bienes para recuperar los 2,3 millones de euros en subvenciones que se concedieron para su centro de oficios-, ahora la Conselleria de Economía ha rechazado inscribir la reforma estatutaria que convertiría a la organización alicantina en autonómica, en el caso improbable de que lograra sobrevivir. Una modificación que Coepa aprobó con el fin de tener acceso a los principales organismos de representación social y a las ayudas que esta presencia comporta, ante la falta de entendimiento para integrarse en la CEV de Salvador Navarro.



Lo más llamativo del caso es que en la notificación remitida por el departamento que dirige Rafael Climent en ningún momento se cuestiona el cambio de ámbito territorial que quiere realizar Coepa -ni siquiera se llega a citar- y el rechazo a inscribir los cambios se argumenta por la falta de quórum de la asamblea que aprobó la modificación y por diversas deficiencias en artículos que ni siquiera se habían modificado, lo que ha dejado perplejos a los responsables de la organización empresarial.

«La Generalitat debe pronunciarse sobre los artículos que se han cambiado, no sobre los que ya existían y ya fueron refrendados en su día por la administración», aseguran desde la patronal, que ya prepara las pertinentes alegaciones contra el requerimiento de subsanación que les ha remitido la jefa del Servicio de Relaciones Laborales y Gestión de Programas. En el caso de que se las rechazaran, la patronal debería plantearse subsanar las deficiencias señaladas por la Administración -lo que en algún caso sería bastante complejo- o recurrir a los tribunales e iniciar una nueva batalla judicial, si para entonces sigue con vida.

Fue el pasado 17 de octubre cuando Coepa aprobó modificar sus estatutos para cambiar su ámbito de actuación de provincial a autonómico en un intento por evitar quedarse fuera de la Ley de Participación Institucional. Una cita a la que, a pesar de su importancia -también se aprobaba la puesta en marcha de la nueva confederación conjunta con Cepyme, la nueva Cepal- , faltaron muchos de sus socios. La Generalitat aprovecha ahora esta circunstancia para señalar que no se produjo el quórum suficiente en la asamblea ya que, según apunta en su escrito, los estatutos de la organización exigen que este tipo de decisiones se adopten por mayoría cualificada de dos tercios, una cifra que no se alcanzó.

Sin embargo, desde Coepa señalan que la mayoría de dos tercios para constituir la asamblea es en primera convocatoria pero que en segunda convocatoria, como se celebró, se constituye con los asistentes que se hayan presentado. Igualmente, apuntan desde la organización, luego lo que se exige es el voto favorable de dos tercios de los asistentes y la reforma se adoptó por unanimidad de los presentes y de quienes delegaron sus votos, por lo que rechazan el argumento.

Del mismo modo, la Generalitat también apunta que los artículos que establecen los fines de la patronal no incluyen específicamente los relativos a sus funciones en las relaciones laborales -negociación colectiva, etc-, como debiera ser, y que tampoco se regula el mecanismo para su fusión con otras entidades. Unos tecnicismos que, para empezar, Coepa señala que forman parte de artículos que no se han cambiado y que, por tanto, no se debería valorar -puesto que ya están aprobados por la administración-, además de asegurar que sí vienen especificados a lo largo de los estatutos.

Denuncia de Fempa

Por último, el escrito del Gobierno valenciano apunta que Coepa no ha incorporado a estos estatutos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad que determinó que la patronal alicantina no podía afiliar directamente a empresas ya que se trata de una confederación, lo que significa que debería estar formada por asociaciones y federaciones. Una sentencia que se produjo a raíz de una denuncia de la Federación del Metal (Fempa).

Desde Coepa apuntan, no obstante, que nunca se instó la ejecución de la sentencia por lo que ni siquiera saben «cómo debería redactarse el artículo que cuestiona y cual debería ser la relación de las empresas con la organización». Además, recuerdan que la CEV -al igual que la CEOE- también incorpora a empresas como socios y se preguntan si también le obligarán a corregir sus estatutos cuando los registren. Además, también insisten en que este punto no forma parte de los artículos modificados, por lo que tampoco debería ser motivo para rechazar la inscripción de la reforma.