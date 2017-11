Turismo tendrá su propia sede y destina 7 millones a infraestructuras

En el ecuador de la legislatura, Turismo acelera. Aunque no consiguió consolidarse en el arranque de la era del Botànic como una conselleria per se, la Agencia Valenciana de Turismo se exhibe ahora como una pata de la economía valenciana con el suficiente rango como para tener su propia sede. Los número del sector avalan esta pretensión: ayer se supo que hasta octubre la C. Valenciana recibió más de 8 millones de extranjeros, un 15% más. Solo Madrid crece apenas unas décimas más en capacidad de atracción sobre el visitante extranjero. Reino Unido, Holanda y los países nórdicos lideran la tabla de un destino que más que de sol y playa ya es de todo el año. La autonomía va de récord en récord en materia turística.

En este contexto, el secretario autonómico de la Agencia Valenciana del Turismo (AVT), Francesc Colomer, presentó ayer un plan de inversiones de más de 7 millones de euros para la ampliación y construcción de infraestructuras para el desarrollo de la política turística.

El plan turístico contempla la creación de un nuevo Invat·tur (centro de desarrollo y aceleración turística) dentro del actual CdT de la Alameda de València, con una inversión de 2,8 millones. Con el nuevo edificio anexo, la AVT centralizará allí toda su estructura administrativa, que hoy tiene en parte en la Ciudad Administrativa.

Igualmente, se crea otro en Castelló (en la fábrica Giner de Morella) con otra inversión de 2,8, así como una nueva Tourist Info en el puerto de Alicante con 555.000 euros. Entre marzo y abril arrancan las tres obras.

«Más de 7 millones de euros en obra pública a favor del sector turístico, algo que no ocurría desde hace más de una década en nuestro territorio», celebró Colomer. «Estos nuevos centros, -ha explicado- acogerán el fomento de la I+D+i en el sector turístico, la configuración de productos a través del programa Creaturisme, la creación de pymes turísticas por el proyecto Accetur y el impulso a la excelencia de destinos turísticos», señaló.