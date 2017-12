El comercio cierra la crisis y pacta pasar de 63 a 38 días festivos de apertura en València

El sector del comercio cerró ayer, ahora sí definitivamente, el pleito que le tiene paralizado desde hace dos años y alcanzó un acuerdo para regular la apertura en domingos y festivos. El Observatorio del Comercio, donde están representadas grandes superficies, pequeño comercio, sindicatos, consumidores y administración, acordó por aclamación fijar en 38 los festivos que se podrá abrir en València y Alicante. Son 25 menos que los 63 que ahora mismo pueden abrir, es decir, todos los festivos y domingos del año. Y son también dos menos que los pactados hace unas semanas por las patronales del gran comercio (Anged), las del pequeño Covaco y Cecoval y la de supermercados Asucova, en un preacuerdo que finalmente ha sido clave para salvar la crisis.

Anged tuvo que hacer ayer una cesión de última hora para vencer la resistencia frontal de sindicatos y de Unió Gremial, la entidad más crítica: no se abrirá ni el 15 de agosto en València, ni el 24 de junio en Alicante, y en ambas ciudades tampoco será aperturable el Lunes de Pascua. Además, en los municipios donde no hay ningún régimen de libertad horaria (como Alfafar, de gran densidad comercial), solo dispondrán de once días aperturables, uno más que ahora.

Así las cosas, el sector cierra este debate histórico, y el mapa queda así: en las cinco zonas de gran afluencia de València, que ahora pueden abrir todos los días del año, lo harán solo entre el 15 de junio y el primer domingo de enero después de Reyes (con excepción del 15 de agosto), además de los festivos de Pascua entre Domingo de Ramos y domingo de San Vicente.

La sensación del conseller Climent y del director general Natxo Costa era de «satisfacción». Logrado este pacto 'político', ahora la conselleria deberá tramitar su aprobación, primero por el Consell, y después por parte de las Corts, aunque todavía no está claro qué vía administrativa se escogerá.

Por otro lado, el Observatorio del Comercio aprobó ayer los diez festivos que podrán abrir en 2018 los municipios sin libertad horaria (habrá que añadir uno más). Serán el 7 de enero, 18 de marzo, 1 de abril, 1 de julio, 25 de noviembre ( black friday) y 2, 8, 16, 23 y 30 de diciembre.