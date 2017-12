Del festivo cerrado al abierto 24 horas

Mientras todo el gran comercio cierra filas en su política de liberalizar al máximo la apertura en festivos, y el pequeño está de acuerdo en reducir a la mínima expresión los domingos y festivos que se puede abrir, la gran distribución alimentaria afronta el debate de la libertad horaria con disparidad de criterios.

Pudo comprobarse el día de ayer, festivo pero aperturable para el comercio de la C. Valenciana, no solo en las zonas de gran afluencia turística (ZGAT) sino en todo el territorio al haber sido declarado como uno de los diez festivos del año en que puede levantarse la persiana. Cada enseña, sea por una apuesta de empresa o por un modelo de negocio con sus particularidades, se comporta de forma diferente.

Las grandes valencianas: cerradas (casi siempre). Ayer, Mercadona cerró todas sus tiendas, hasta en la liberalizada Madrid. Por sistema suele cerrar los domingos y festivos, incluso los que como ayer puede abrir (solo abrirá por la mañana los domingos de Nochebuena y Nochevieja). Consum, como norma general, sigue una línea parecida, aunque ayer levantó la persiana hasta el mediodía.

"No por abrir más días captas más clientes", opina Pedro Reig, portavoz de la asociación Asucova, que agrupa a muchas de las cadenas valencianas.

Estas compañías, con un modelo de proximidad y capilaridad en el territorio, entienden que un horario amplio (en los últimos años se ha estirado el cierre hasta las 21:30 horas) es suficiente para este modelo de calidad, compra diaria y reposición. "Nuestros horarios están 100% adaptados a los clientes. En cambio hay determinados días en que abrir no va a suponer captar más o menos cuota", señala Reig. A la vista de los resultados de estas cadenas, queda demostrado que el modelo más conservador frente a la libertad horaria no es un factor perjudicial.

Madrid ensaya el abierto 24 horas. En las antípodas de la visión de Asucova aparece el modelo de Carrefour, la gran cadena francesa que lleva años reivindicando la libertad total de aperturas. Abre siempre que puede. Y con las colas habituales. Su modelo, menos urbano, de hipermercado de compra grande y con oferta que va más allá de la alimentación (tecnología, bricolaje, hogar), apuesta por los domingos y festivos, en línea con la gran distribución. Es la política de El Corte Inglés en sus supermercados. Ambas enseñas, de hecho, comparten espacio en la gran patronal de grandes superficies de distribución (Anged).

Y ambas cadenas se encuentran en plena batalla con los gigantes del comercio electrónico como Amazon, entendiendo el abierto total como una vía más para mantener la cuota de mercado. En Madrid, de hecho, Carrefour ha experimentado ya incluso con la apertura nocturna. Lo hizo a través de sus tiendas más pequeñas, las del formato Market en barrios populares, y ahora va a abrir su primer hipermercado 24 horas en Vallecas. El Corte Inglés también está apostando por alargar la jornada en su formato de tienda de conveniencia (Supercor exprés) hasta las dos de la madrugada.

Vidal Tiendas: la excepción valenciana partidaria de la apertura dominical. Entre las cadenas originarias de la C. Valenciana, Vidal Tiendas destaca por su clara apuesta por la apertura en domingos y festivos. En su tienda de València ubicada dentro de la zona de gran afluencia turística de la Ciudad de las Ciencias se abre cada domingo. El pasado año, además, creó una enseña bajo el formato de tienda de conveniencia (Kuups Supermercados), con superficie menor de 500 metros cuadrados, lo que le permite abrir 18 horas al día de seis de la mañana a doce de la noche.

Pelea de los sindicatos para reducir los espacios de apertura dominical. Y pese a que las grandes cadenas valencianas no están entre las partidarias de abrir en festivo, los sindicatos no bajan la guardia. Precisamente, en esta última negociación para reducir el marco de aperturas, UGT y CC OO batallaron para que el nuevo régimen no se aplicase a todo el término municipal de València, sino solo a las cinco zonas de gran afluencia turística en vigor.

Y es que aunque la totalidad de grandes superficies y centros comerciales están dentro de estas ZGAT, fuera de ellas hay multitud de supermercados (básicamente europeas), que habrían pasado de poder abrir 10 a 38 festivos.