El Congreso apoyará cambiar la regla de gasto con la oposición del PP y Cs

El Congreso, con el rechazo del PP y de Ciudadanos, aprobará este miércoles tramitar la iniciativa de Unidos Podemos para modificar los criterios de aplicación de la regla de gasto a los ayuntamientos saneados, lo que, en palabras del líder de la formación morada, Pablo Iglesias, será "una orden al Gobierno".

El pleno del Congreso ha debatido este martes la proposición de ley de Unidos Podemos para que los ayuntamientos y corporaciones locales puedan utilizar el superávit, consecuencia de su buena gestión en políticas públicas, que este miércoles tras la votación superará su primer examen parlamentario con el apoyo de PSOE, PNV, ERC, PDeCAT, Compromìs, EH Bildu y Nueva Canarias.

Según la iniciativa, la regla de gasto no se aplicaría en las corporaciones locales que cumplan con los objetivos de estabilidad, entendida ésta como un nivel de endeudamiento inferior al 110 por ciento de los recursos corrientes y un plazo medio de pago a proveedores inferior a 30 días.

Una propuesta que ha podido llegar al pleno por un error del Gobierno, que intentó vetarla pero llegó cuatro minutos fuera de plazo, y que ahora, según Iglesias, abre la "oportunidad histórica" de solucionar los problemas provocados por la reforma del artículo 135 de la Constitución.

"Nadie entiende que un ayuntamiento bien gestionado y con las cuentas saneadas no pueda gastarse el dinero que ahorra en servicios públicos y tenga que darle el dinero al Ministerio de Cristóbal Montoro para que cuadre sus cuentas", ha subrayado el líder de Podemos.

Para Iglesias, el PP incumple sus propias normas y sólo las aplica para "meter mano" en los ayuntamientos que demuestran que pueden gobernar mejor, como el de Madrid, Cádiz, Barcelona, Valencia, Zaragoza o A Coruña.

"Es el contraste entre quien es eficiente y quien no lo es, quien gobierna bien y quien gobierna mal y es la demostración de que hay alternativa a sus políticas", ha dicho el líder de Podemos tras agradecer al PSOE que empiece a "rectificar" y animar a construir una "alternativa a la del PP y su corrupción".

El PSOE, aunque ha apoyado la toma en consideración, ha avanzado que su intención de mejorar la iniciativa a través de enmiendas en línea con las reivindicaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp).

La socialista Susana Sumelzo ha defendido que entre la "barra libre" que propone Podemos y la "ley senda" de Montoro hay un "plan intermedio y responsable" que demandan la mayoría de los municipios.

"Señor Iglesias, no se equivoque, no se confunda de batalla, esto no va en contra de la estabilidad presupuestaria. Lo que los ayuntamientos quieren son criterios razonables para aplicar la regla de gasto", ha espetado al líder de Podemos, al que ha reprochado que hable solo en nombre de los ayuntamientos "de las confluencias", mientras que el PSOE habla "en nombre de todos".

Desde el PNV, la diputada Idoia Sagastizabal comparte que debe hacerse esa reforma, aunque advierte de que hay que hacerla con consenso y salvaguardando el concierto económico vasco y el régimen foral de Navarra.

El PDeCAT, a través del diputado Ferran Bell, la diputada Teresa Jordá de ERC, y el portavoz de Compromìs, Joan Baldoví, han avanzado también su apoyo a la propuesta de Podemos y han criticado que el Gobierno no haya tenido "voluntad política" para modificar los criterios de la regla de gasto.

Por el contrario, el PP, junto a Foro Asturias y UPN y Ciudadanos, votará en contra porque cree que la propuesta de Podemos puede tener consecuencias económicas negativas.

El popular José Vicente Marí Bosó ha aprovechado para pedir a Iglesias que retire su iniciativa y le ha recomendado más "flexibilidad y transigencia", que abandone el "permanente reproche" y trabaje en la búsqueda de acuerdos.

"Es la hora de que su grupo proponga algo, en lugar de derogar", ha enfatizado tras resaltar que han sido precisamente las políticas del PP en favor del crecimiento y el empleo las que han permitido que los ayuntamientos atiendan mejor las necesidades de los ciudadanos.

Por ello, se ha mostrado sorprendido por el apoyo del PSOE, que, a su juicio, supone que el "primer partido de la izquierda comparece como subalterno del segundo partido de la izquierda".

También el representante de Cs, Francisco de la Torre, ha justificado su voto en contra en que la medida "se sale del ámbito europeo" y desmantelaría todo el sistema sancionador que obliga a las administraciones a cumplir y que es -ha dicho- el que permitió la intervención de la Generalitat de Cataluña.

De la Torre, que ha acusado a los socialistas de ser "cómplices" de ello y de estar "podemizados", ha abogado por "flexibilizar" la regla de gasto, pero ha hecho hincapié en que, "si no tenemos reglas, eso lleva al caos presupuestario y a problemas económicos graves".