El impulsor de la venta de un imperio que dejó de ser valenciano

La junta general de accionistas de Sodigei, sociedad matriz de Lladró, aceptó la oferta de este grupo por la totalidad de las acciones la compañía, aunque los bienes inmuebles permanecen en manos de la familia valenciana de empresarios. Esta decisión, que se justificó por la voluntad mostrada por parte de PHI Industrial de «mantener la continuidad de la marca» y «transformar el negocio» en aras de la rentabilidad, no contaba con el beneplácito de los otros dos hermanos, José y Vicente, pero, haciendo uso de su condición de accionista mayoritario de la firma con el 70 % de las acciones en su poder, Juan Lladró y sus descendientes, decidieron la venta al grupo industrial, y esta se anunció públicamente el 5 de enero de este año.

De la reunión de la junta de accionistas no se llegó a conocer los detalles, aunque sí que se sabe que José Lladró apostaba por la opción de la venta parcial de la entidad, no la total, a un grupo inversor del que no se supo la identidad. Lo que sigue siendo una incógnita es si en ese encuentro empresarial, la propuesta de Juan contó con apoyos añadidos o si simplemente José se opuso y Vicente se abstuvo en la votación, tal como apuntaron en su momento fuentes cercanas a los empresarios a este periódico.

La venta de uno de los buques insignia de la economía valenciana al holding PHI supuso un antes y un después en el panorama industrial de la Comunitat que vio, hace unos meses, cómo un imperio de ADN valenciano, pasaba a manos de un grupo con sede en Madrid y con oficinas en Barcelona y Milán.

Aunque hoy en día la entidad sigue en funcionamiento, uno de los mayores temores de los hermanos José y Vicente se hizo realidad: que la empresa ya no perteneciera ni a la familia ni a los valencianos.

Por su parte, los nuevos propietarios de la casa de porcelana ha trazado su línea de negocio basada en la diversificación de productos, llegando a lanzar elementos de iluminación y otros complementos del hogar, así como la evolución en la creatividad de los diseños para alcanzar nuevos nichos de mercado.