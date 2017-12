Dominios en internet para engordar negocios

La compra de dominios por internet se ha vuelto imprescindible a la vuelta de los años para desarrollar negocios para cualquier empresa o autónomo. Los expertos recomiendan adquirir más de una dirección y apostar por palabras clave, explica en declaraciones a El Mercantil Valenciano la directora de la consultora Sedo en España y Latinoamérica, Ana Subijana.

El imparable crecimiento del comercio electrónico de sectores como el turismo o la alimentación impulsan este canal de ventas imprescindible para impulsar la internacionalización de la actividad de las pymes. Sedo es la plataforma comercial de dominios más grande del mundo con más de dos millones de miembros y una oferta de venta de unos 18 millones de todas las extensiones; de ellos más de cuatro millones están aparcados. Mensualmente venden una media de casi 4.000 ya registrados. La firma tiene sedes en Colonia y Boston, con 145 trabajadores.



Lo más corto posible

Entre cuatro y doce caracteres

Según Subijana, un buen dominio debe ser lo más corto posible (entre cuatro y doce caracteres), si bien tiene que describir el producto o servicio que ofrecemos. Además, debe ser fácil de recordar por los clientes y no tener errores tipográficos. Hay que tener en cuenta que el nombre del dominio será la marca de la empresa; es decir el nombre del negocio en internet y cómo se referirán los clientes al hablar de él o recomendarlo. Cuando se tiene el dominio hay que verificar si está disponible en registradores. Si ya está reservado se pueden buscar alternativos en mercados secundarios o tratar de adquirirlo a su titular a través del servicio de negociaciones. Puede tener un coste más bajo.



Palabras clave

Las empresas emergentes deben primar la calidad antes que la cantidad

En el sector turístico la palabra clave principal será el nombre de la ciudad que se promociona. También existe en esta actividad un esquema muy popular que se repite con casi cada municipio del mundo, que es «visitXXXX.com» (visitvalencia.com, visitlondon.com, etc). Como en cada sector también existen nuevas tendencias. Las empresas emergentes deben primar la calidad antes que la cantidad. Tiene mucho más valor y ventaja competitiva tener el dominio correcto (corto, descriptivo, fácil de recordar) que tener muchos y no funcionales. También es recomendable que, si el dominio puede tener posibles errores tipográficos, se registren todas las combinaciones posibles para no perder tráfico y que los clientes no sean dirigidos a tus competidores. Como ejemplo el caso de Facebook, que tiene Faceboo.com, Facebooc.com, Faceboock, Faccebook.com.



Mercado secundario

Comprar registros que ya están creados a través de subastas

Según las estadísticas de Sedo los tres sectores que más dominios demandan y registran son los de informática, negocios y turismo relacionado con ciudades y viajes. Además de estas actividades que tradicionalmente son las más activas en la adquisición y registros de dominios también hay nuevas corrientes sociales, modas y tendencias que tienen picos de popularidad y se reflejan en el registro de nombres de dominios. Por ejemplo, la industria de los drones, impresiones 3D, han cobrado mucha popularidad en la sociedad y también en los dominios, registrándose cada día números dominios con estos keyword, o como el sector de la alimentación y la salud, donde hay demandas relacionados con el veganismo, yoga y pilates.



Crecer en el exterior

Extensión 'puntocom' para llegar al exterior

Para empresas que quieren trabajar en el exterior la estrategia más importante , según Subijana, es disponer de la extensión «puntocom». Debemos registrar el «puntocom» aunque no vayamos a dirigirnos al mercado internacional todavía. Sedo empezó trabajando en Alemania con la extensión Sedo.de. Con los años la empresa fue creciendo al igual que sus competidores y se decidió dar el salto a mercados internacionales como Estados Unidos, pero un dominio «.de» no era el más adecuado. Sedo.com estaba ya registrado y su propietario declinó todas nuestras ofertas durante dos años. Conseguimos llegar a una acuerdo con el titular por cerca de 70.000 dólares y comprarlo para estar presentes en mercados internacionales. Tener Sedo.com nos abre las puertas de todos los países. Hay dominios de todos los precios. Valencia.club cuesta 3.000 dólares, Invalencia.com (999), Maralicante.com (2.995), Alicanteeventos.es (90), Imaginaalicante.com (99) y Fallasvalencia.org (252).