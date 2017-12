Los polígonos peritan 5.600 naves para combatir fuegos como el de Indukern

La Federación de Polígonos Industriales de la Comunitat Valenciana (Fepeval) ha iniciado la peritación de 5.600 empresas para combatir fuegos como el de Indukern que arrasó seis naves en Fuente del Jarro. La agrupación, que representa a 36 asociaciones empresariales con 147 polígonos, ha comenzado la supervisión en el parque empresarial Juan Carlos I, que da servicio a la Ford. Los técnicos están supervisando las bocas de incendio (hidrantes) y el material que acumulan las empresas en las naves para informar a los bomberos. El objetivo es completar la revisión de los polígonos en dos años, según explicó Antonio Molina, director de seguridad de Fepeval.

Diego Romá, gerente de Fepeval, lamentó que hasta ahora no hay planes de emergencia en los polígonos. «En los últimos incendios la situación ha sido caótica. Los bomberos carecen de información esencial para combatirlos. Un segundo problema es que en la provincia de València no existe la obligación de revisar los hidrantes. Solo es obligatorio en la ciudad de València. No sabemos cómo están», aseguró Romá. El directivo de Fepeval puso como ejemplo a seguir las medidas de seguridad del polígono de Campollano en Albacete, que tiene un hidrante cada cincuenta metros y constantemente son revisados.

Antonio Molina apuntó que han llegado a un acuerdo con una empresa tecnológica para desarrollar una plataforma electrónica con información de las empresas y los hidrantes. «Es esencial para que los bomberos sepan cómo actuar. Lo vamos a hacer en toda la Comunitat Valenciana. Hasta ahora no existía nada parecido. Somos pioneros en toda España», señaló el director de seguridad de Fepeval.

La federación va a firmar un acuerdo con el Colegio de Ingenieros Industriales para auditar las 5.600 empresas con el objetivo de que esté todo revisado en dos años. Molina advirtió de que cada año se producen tres incendios como el de Fuente del Jarro e insistió en que el problema de fondo es que los bomberos no saben qué hay almacenado en la mayoría de las empresas.

Fepeval está organizando consejos de seguridad con los ayuntamientos para trazar los planes de prevención. Molina precisó que ya los han montado en Silla, Manises, Catarroja, Moncada, Nàquera, Almussafes, Alcàsser y Sant Vicent del Raspeig.

La federación de polígonos se reunió antes del verano con la Dirección General de Emergencias para que los bomberos tengan acceso a la información esencial, pero todavía no se ha terminado de concretar el sistema, según advirtió Diego Romá. «Es necesario que los servicios de emergencias dispongan de los teléfonos de contacto de los responsables de las empresas porque no saben con quién contactar si el incendio se produce por la noche o en fin de semana. Estamos hablando de la seguridad de las personas», alertó Roma.