Beneficios de la crisis, sí, pero ¿de qué grado?

A pesar de que la mayoría de los economistas cree que la crisis catalana beneficiará a la C. Valenciana, las posturas no son unánimes. Así, BBVA Research, el servicio de estudios del banco, considera que las zonas geográficas más próximas a Cataluña, como València, también sufrirán por el impacto de la ralentización de la actividad catalana. BBVA pronostica ahora que el PIB de la C. Valenciana avanzará un 2,4 % el año próximo, tres décimas menos de lo que estimaba antes. Funcas, la fundación de las cajas de ahorros, es más optimista y cree que Madrid, Galicia y la C. Valenciana serán las comunidades con mayor crecimiento en 2018 con aumentos iguales o superiores al 3 %.