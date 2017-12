Cinco claves que explican el nuevo régimen de apertura en festivos

¿Cuál es el régimen actual?

En estos momentos todo el comercio de València (así como de algunos municipios turísticos como Torrevieja, Finestrat o Benissa) puede abrir todos los domingos y festivos del año (63). No es un derecho de todo el término municipal, sino de cinco zonas que se declararon como de gran afluencia turísticas en 2012 y 2013. Esas cinco áreas, sin embargo, aglutinan toda la oferta de gran comercio de la ciudad: grandes superficies y centros comerciales. Fue una delimitación a medida. Fuera de esas cinco áreas apenas hay alguna cadena de supermercado que podría interesarse en abrir en festivos.

¿Seguirán las grandes superficies de València abiertas todo el año?

No. Este acuerdo implica que el comercio de València solo podrá abrir 38 días al año. Concretamente, en los periodos que van del 15 de junio al primer domingo de enero después de Reyes, el de rebajas (con excepción del 15 de agosto).

Además, también podrán abrir los festivos de Pascua entre el Domingo de Ramos y el domingo de San Vicente. Eso sí, no se abrirá ni el Lunes de Pascua, 19 de marzo ni 15 de agosto. En realidad, las grandes superficies renuncian a las épocas del año en las que abrir en domingo es menos rentable en la capital.

¿Qué pasa con los centros del área metropolitana de valencia?

Los centros comerciales periféricos, como Gran Túria, MN4, Bonaire, así como Ikea, Bauhaus, etc. son los que peor parados salen. Los municipios que no son zona de gran afluencia turística (porque no cumplen los requisitos o porque no quieren sus ayuntamientos, como Alfafar, Aldaia o Bonaire) se quedan como están. Solo abrirán un festivo más: de 10 a 11. Esos 11 días incluirán los primeros domingos de las rebajas de enero y julio; Domingo de Ramos, Viernes Santo y Domingo de Pascua, y los festivos de la campaña de Navidad (incluyendo el domingo del Black Friday) y Reyes.

¿Salen ganando los trabajadores?

La conciliación familiar de los trabajadores era uno de los grandes argumentos de la administración y los sindicatos para reducir al máximo el número de aperturas. UGT y CC OO, de hecho, no han votado en contra porque el pacto es beneficioso para los empleados de València.

Se reduce de 63 a 38 el número de festivos aperturables. Además, con el último convenio de grandes almacenes (afecta a El Corte Ingles y Carrefour, entre otros) se limita a 14 el número de festivos a trabajar al año. En cuanto a los convenios provinciales de otros sectores, está limitado también el número de festivos a trabajar.

¿Puede volver atrás el pacto?

Sí, aunque no es probable. Los sindicatos no renuncian a su objetivo de acabar con las zonas de gran afluencia turística. Además, algún operador que sale perjudicado, como el centro comercial de Alfafar MN4, va a recurrir al Ministerio de Economía. Entienden que el modelo actual, basado en la autonomía de los municipios para decidir si piden o no libertad horaria, rompe la unidad de mercado. Y genera agravios. Como que un centro que está a diez minutos de València en coche no pueda abrir las tiendas de moda el mismo festivo que pueden hacerlo todo el gran comercio de València.