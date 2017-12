El Gobierno solo autoriza el 10% de la nueva superficie de cultivo que pide el cava valenciano

La Conselleria de Agricultura y las organizaciones agrarias valencianas están desde ayer formalmente en pie de guerra contra el Gobierno. El ministerio de Agricultura ha atendido las exigencias de los productores catalanes de cava, que controlan el consejo regulador de la Denominación de Origen, y ha frenado en seco el crecimiento de la superficie para las variedades de este espumoso.

La medida supone un mazazo para las expectativas de crecimiento de los elaboradores de cava de Requena (también de Almendralejo, en Extremadura), municipio que está integrado en la DO. Pero sobre todo para los agricultores, que estaban sacando partido de unas variedades que ofrecen mucha más rentabilidad que las de vino de mesa.

La resolución del Ministerio de Agricultura publicada ayer en el BOE implica que la superficie de plantaciones en la DO Cava para toda España solo podrá crecer en 172,2 hectáreas durante 2018. Concretamente, se autorizarán 57,4 para «nueva plantación»; se concederán «solicitudes de autorizaciones de replantación» hasta un límite máximo de otras 57,4 hectáreas; y se limitarán las autorizaciones de conversión de derechos de replantación hasta un máximo de 57,4 hectáreas.

En total, 172 nuevas hectáreas, que suponen el 0,52% de la superficie actual. Las pretensiones del grupo catalán dominante aún iban más allá. Pedían limitar la autorización al 0,1% durante los próximos tres años.

Esas 172 hectáreas, además, deben repartirse entre todos los 157 municipios que pertenecen a la Denominación de Origen: 3 de Álava; 1 de Badajoz; 63 de Barcelona; 5 de Girona; 18 de La Rioja; 11 de Lleida; 2 de Navarra; 51 de Tarragona; 2 de Zaragoza, y Requena.

La medida impacta sobre todo en municipios como Requena o Almendralejo, que son los que tienen mayor margen de crecimiento. En los pueblos catalanes de la DO, sin embargo, casi todo el cultivo se destina ya a variedades de uva para este vino. A ellos les interesa que no se cultive más superficie.

La pregunta ayer en Requena era qué ocurre con las hectáreas que aún no han sido plantadas con variedades de la DO Cava pero que se encuentran en proceso de reestructuración. Las cifras bailan. Según los datos que manejan los productores de cava de Requena, la mayoría de los cuales son también terratenientes, se trata de 450 hectáreas pendientes de reconversión para la DO Cava y previstos para la primera parte del año.

Son hectáreas comprometidas dentro del plan de reestructuración que finaliza este próximo año. Nada se sabe acerca de si estas hectáreas serán o no aceptadas, y en las que además muchos viticultores ya habían iniciado inversiones para la plantación de los nuevos viñedos, lamenta la organización COAG. Por su parte, desde la Conselleria de Agricultura amplían estas cifras a entre 1.300 y 1.500 hectáreas.

«El Gobierno ha pasado olímpicamente y ninguneado la resolución aprobada por unanimidad en las Corts (PP incluido) que exige que no se limite la viña para cava en Requena», lamentaba ayer el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero.

Según sus cálculos, el veto gubernamental a nueva superficie frustra las previsiones de los ocho elaboradores de cava de Requena, que tienen un plan para multiplicar su producción de botellas (de unos siete millones en 2017), lo que requiere «duplicar la superficie de uva para cava en Requena».

En opinión del responsable, con esta medida el ministerio limita el futuro de los agricultores de Requena y coarta el desarrollo de sus bodegas en respuesta a un problema de competitividad de determinados productores catalanes. «No tenemos culpa de que haya elaboradores de cava con problemas para sacar al mercado el producto a precio aceptable. No tenemos culpa de que su gestión comercial no sea adecuada. Que compitan, pero no se puede limitar el mercado por un problema de los catalanes», reprochó Rodríguez.



La sombra del 'favor' político

Y es que tras la decisión del Gobierno aparece la sombra de las presiones políticas. La misma consellera de Agricultura, Elena Cebrián, deslizó ayer que «sería muy preocupante que decisiones de este tipo se adoptaran por cuestiones políticas». Desde el sector, y la propia administración de hecho, no ha pasado inadvertido el apoyo de alguna marca emblemática del cava a la intervención del Gobierno en Cataluña.

En su resolución, el ministerio justifica la restricción del nuevo cultivo por entender que una mayor producción puede «suponer un riesgo de devaluación significativa» de la DO, sin entrar en más detalle. El consejo regulador de la DO (con sede en Vilafranca del Penedés) encargó un estudio a profesores de Economía Aplicada de las Universidades de La Rioja y Rovira y Virgili de Tarragona.

«Las conclusiones del estudio muestran claramente el riesgo que plantea una oferta excesiva de la uva y del vino base en relación a las perspectivas de mercado que presenta el Cava. De lo contrario un crecimiento desequilibrado, desestabilizaría de manera significativa el equilibrio de los precios de la uva, del vino base y del cava, perjudicando gravemente el esfuerzo que hace el sector», defendía el consejo regulador en un comunicado.