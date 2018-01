El comercio adelanta las rebajas

La liberalización en 2012 de los períodos de rebajas ha propiciado una especie de ley de la selva en el sector, empujado también por la irrupción en diciembre del anglosajón black friday, que ha roto con los formatos tradicionales y ha adelantado descuentos, promociones y otras ofertas antes reservadas para el inicio de la cuesta de enero. Eso no quiere decir que hayan desaparecido las rebajas de invierno de toda la vida, pero ya no son como antes. Las firmas de moda Mango, H&M, Cortefiel, Women's Secret, Bimba y Lola o Amazon no se han esperado al 7 de enero, cuando habitualmente se abría este período de descuentos comerciales, y ya tratan de captar a la clientela con rebajas en sus artículos de hasta el 50%, tanto en sus establecimientos físicos como en sus tiendas online.

La decisión de estas firmas se ha convertido en los últimos años en un factor de arrastre para el pequeño comercio, que también en este 2018 se está sumando al adelanto de las rebajas, según explicó a este diario la secretaria general de la Confederación Valenciana de Comercio (Covaco), Amparo Barroso. Desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), su portavoz en la Comunitat Valenciana, Joaquín Cerveró, admitió que la liberalización «ha diluido un poco» las tradicionales rebajas, porque «hay descuentos todo el año». Sin embargo, el periodo digamos oficial de estas ofertas «sigue teniendo un peso muy importante» para estas empresas, sobre todo «en las dos primeras semanas» a partir del 7 de enero.

Según Cerveró, las cadenas que ya han iniciado las rebajas de invierno no pertenecen a Anged, cuyos socios se esperarán a que pase la festividad de los Reyes Magos. No obstante, algunos de ellos sí están aplicando ya descuentos y ofertas en algunos productos. Es el caso de uno de los más relevantes afiliados a Anged.

Perspectivas

Fuentes oficiales de El Corte Inglés explicaron a este diario que la cadena de distribución «hace promociones intermedias todos los años». En este ejercicio se denomina «Feliz 2018» y consiste en ofertas «importantes en distintos productos» hasta el 5 de enero. El 6 cierra y el 7, domingo, abre con rebajas. En El Corte Inglés aseguran que en estos momentos la cadena está muy centrada en la campaña de Reyes tras una Navidad que ha sido «muy buena» en términos de ventas y afluencia de clientela. Así que las perspectivas para las rebajas de invierno son también muy positivas, con descuentos de hasta el 60 % en algunos productos., Joaquín Cerveró, de Anged, comparte ese optimismo y prevé un crecimiento de la facturación cercana al 7 % en rebajas. Por su parte, la secretaria general de Covaco aseguró que el pequeño comercio está a la expectativa de cara a la campaña de Reyes, después de una «Navidad que no ha sido interesante».