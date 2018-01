Un campeón de Europa junior y miembro de la selección de triatletas

El jurado de la V edición de los premios Talento Joven ha reconocido la trayectoria del deportista valenciano Javier Lluch Pérez, una apuesta de futuro del triatlón español. Lluch ha triunfado en los últimos cuatro campeonatos de Europa como miembro de la selección española y en septiembre dio el salto a la universidad estadounidense de Liberty en Virgina para continuar con su progresión como atleta mientras estudia la carrera. El espejo en que se mira el triatleta es el campeón Javier Gómez Noya y sueña con alcanzar las Olimpiadas de 2024 en París.

Javier Lluch Pérez comenzó a nadar con doce años con su hermano mayor en el Real Club de Natación Delfín de València, pero con el tiempo comenzó a aburrirse y decidió compatibilizarlo con el atletismo hasta que se convirtió en un campeón. «Comencé a entrenar atletismo en las escuelas de València que tenían su sede en las Escuelas de San José bajo la supervisión de Salvador Ortiz. Participé en algunas carreras y me gustó la experiencia de entrenar y practicar deporte al aire libre. Ese mismo año, acudí a la escuela de verano de triatlón que se organiza en el Centro de Tecnificación de Cheste y a partir de ese momento me vinculé al triatlón. Realicé las pruebas de aptitud para entrar en el programa académico-deportivo de Cheste y accedí a primero de ESO en el centro con doce años», señaló en una entrevista Javier Lluch.

Tras cuatro temporadas en el Centro de Tecnificación de Cheste se marchó al Centro de Alto Rendimiento de Madrid al programa nacional. Durante sus cuatro años de formación en Cheste logró un campeonato de España de Duatlón, tres bronces en campeonatos de España de triatlón y duatlón, y otro bronce en el campeonato de Europa Youth de 2014. «Era la primera vez que iba seleccionado y me hacía mucha ilusión pues había tenido muy buenos momentos en la temporada. En Rusia fue increíble. No me creía que pudiera estar realmente yo allí y ganar la medalla de bronce fue increíble», destacó. En el año 2015, fue subcampeón de Europa cadete, en 2016 campeón de Europa junior, y en 2017 campeón de Europa junior en relevos mixtos y subcampeón de Europa junior. En septiembre se mudó a Estados Unidos al conseguir entrar en la universidad de Virginia.