Ford pagará 400 euros a la plantilla tras una condena por negar ayudas al comedor

Ford abonará en la paga de enero (que llega a mitad de febrero) los 400 euros correspondientes a las ayudas al comedor que no recibieron los miles de trabajadores de los turnos de mañana y tarde de la factoría entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2013, según informó ayer a la plantilla el sindicato STM-Intersindical.

El pago es consecuencia de la sentencia, ratificada hace poco por el Supremo, que ya declaró en 2015 el derecho de los trabajadores de estos dos turnos a percibir la ayuda de 5,07 euros por trabajador y día de trabajo, según el convenio colectivo vigente en 2013.

Ese convenio fijaba esta compensación en caso de que los trabajadores no pudieran acudir al comedor. Y al entrar en vigor en septiembre de 2013 el nuevo acuerdo de competitividad, el descanso se reducía de 30 a 15 minutos para acomodar la entrada del turno de noche. La compañía entendía que la ayuda no procedía, ya que si los trabajadores del turno de noche no la recibían, toda la plantilla debía recibir el mismo trato.

Intersindical, sin embargo, entendía que era un derecho reconocido por el convenio que seguía vigente hasta el final de ese año 2013, con lo que recurrió y la justicia le ha dado la razón.

Mientras tanto, dirección y representantes de los trabajadores continuaron ayer con las negociaciones para firmar un nuevo acuerdo de competitividad con el que Almussafes quiere captar nuevos encargos de la multinacional.

La dirección ha reducido el número de complementos y pluses en los que quiere plantear congelaciones. Pero sigue exigiendo una reducción del índice de absentismo en la planta, como ya quedó patenta en las primeras reuniones con los sindicatos.

Así, la dirección propone que la subida salarial que prevé ofrecer -no ha concretado cifras- tenga una parte vinculada al índice de absentismo. Si los sindicatos no aceptan esto, se recortarán los complementos por baja laboral dependiendo de las ausencias en la factoría. En este sentido, si el índice es inferior al 3,3%, el complemento seguirá tal como está. Si se sitúa entre el 3,3% y el 3,8%, el complemento que hay a partir del día 28 de baja y que ahora mismo es del 90%, se reduciría al 80%. Finalmente, si el absentismo supera el 3,8%, el complemento sería del 60% desde el primero día de baja.

Desde el mayoritario UGT se posicionaron en contra de este planteamiento, e instaron a la empresa a pronunciarse sobre la propuesta que realizaron en diciembre, que buscaba «mantener el poder adquisitivo de sus trabajadores en la factoría de Almussafes y recuperar el plan de previsión para la jubilación para 4.500 empleados».

En la reunión de ayer, la dirección abrió la puerta a mantener el plan de jubilaciones parciales con relevo, pero condicionado a que se firme este acuerdo. Entre otras cosas, la empresa quiere reservarse 21 «días desregulados», es decir, jornadas que se podrán declarar de trabajo (sábados) para atender picos de producción o dificultades sobrevenidas: 15 los decidiría unilateralmente la empresa, y 6 a acordar con los sindicatos.