José Ignacio Goirigolzarri: "El inconformismo está tras el emprendedor"

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, afirmó ayer que no se ha perdido ninguna de las cinco ediciones de los premios Talento Joven porque le parece irrenunciable el espíritu de estos galardones, que no es otro que «reconocer el talento de personas ejemplares».

Hablaba, claro está, de los jóvenes emprendedores. Un colectivo detrás del cual, en su opinión, está el «inconformismo, pero no el de salón, sino el que nos lleva a la acción». Se trata de un inconformismo «que conduce a la acción y la implementación, que transforman la realidad».

El presidente de la entidad con sede en València añadió que «todos los emprendedores entienden que la realidad es perfectible y que el futuro no está escrito, sino que lo escribimos con nuestra actuación y nuestro compromiso». En un mensaje claramente dirigido a los jóvenes participantes en esta nueva edición de los galardones, Goirigolzarri afirmó que «nunca sale nada a la primera, pero perseverar es fundamental». No solo eso, sino que, en «la búsqueda de excelencia», nunca se encuentra el destino final, porque «si creemos que hemos llegado» es porque se ha producido una merma en «el inconformismo que nos debe empujar a ella».

Por su parte, el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, destacó que los premios entregados ayer son un «homenaje a todos los jóvenes osados que hacen del emprendimiento su razón de vida, jóvenes inconformistas que afrontan su futuro con valentía y la suficiente rebeldía para cambiar el mundo». Moll destacó las virtudes de saber aprender de los fracasos para obtener éxito en el futuro.

Finalmente, el consejero delegado de Prensa Ibérica rompió una lanza en favor del trabajo que realizan las «cabeceras tradicionales» como Levante-El Mercantil Valenciano, que «son la mayor fuente de noticias de verdad, creíbles, contrastadas. Existe mucha y buena información en el mundo como para perderlo leyendo noticias falsas».