Ryanair comienza a cobrar un extra por subir un bulto de más a la cabina

La aerolínea de bajo coste Ryanair comienza hoy a aplicar su nueva política de equipajes a través de la que solo se permitirá a los viajeros subir un pequeño bulto a la cabina para sus artículos y la documentación personal, teniendo que pagar un extra si desean subir dos maletas a bordo. En caso de que no se quiera abonar el importe añadido, estarán obligados a bajar el de mayor tamaño a la bodega en la puerta de embarque.

La compañía señala a través de su página web que los usuarios que cuenten con embarque prioritario, incluido en las tarifas Plus, Flexi Plus y Family Plus, podrán subir dos bultos de equipaje a la cabina. Además, las nuevas normas adoptadas por la empresa irlandesa, contemplan una rebaja de diez euros, pasando de 35 a 25 euros, en el precio por la facturación de cada maleta, cuyo peso máximo también sube hasta los 20 kilos, lo que supone cinco más de los permitidos hasta el pasado mes de septiembre.

Otra de las nuevas medidas que aplica la firma presidida por Michael O´Leary es la del diseño de nuevas tarjetas de embarque para aclarar si el pasajero debe esperar en la fila para pasajeros con prioridad de embarque o en la de aquellos que viajan sin ella.

Según explica la propia aerolínea low cost las recientes condiciones nacen con el objetivo de «acelerar el embarque y eliminar cualquier riesgo de retraso en los vuelos de Ryanair por haber demasiadas maletas en cabina». Además fuentes corporativas confirman que los viajeros que vuelen a partir de hoy con ellos han sido avisados de estos cambios a través de correo electrónico. Si alguno de ellos decidiera adquirir el embarque prioritario para subir dos maletas a la cabina en el último momento, podrá hacerlo hasta 30 minutos antes de la hora de salida a través de la aplicación de la compañía.

2,5 millones de «posibles extras»

Los más de dos millones y medio de pasajeros que la línea de bajo coste movió a través del aeropuerto de Manises durante el año 2017 se libraron de tener que pagar el coste añadido del segundo equipaje. Si esta cifra se mantiene constante durante este año, València se convertiría en un interesante generador de beneficios extra de esta nueva política de equipaje.

Según como ya adelantó Levante-EMV, el 37 % de los traslados que se hicieron en avión en el aeródromo valenciano se realizaron en los aviones de esta compañía, lo que la convierte en la preferido por los valencianos y por quienes eligen la ciudad como su destino.