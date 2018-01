Los presidentes de las tres cámaras provinciales optarán a la reelección

La conselleria de Economía Sostenible convocó ayer formalmente las elecciones a los plenos de las cámaras de comercio de la Comunitat Valenciana, que se celebrarán el próximo 1 de marzo. Ese día se votará en los grupos de actividad económica donde haya más de una empresa candidata a ocupar la plaza correspondiente. Donde solo haya uno se proclamará a este directamente. Entre el 1 de marzo y el 1 de junio, la patronal debe designar a sus representantes en el pleno y la conselleria, a las empresas que hagan aportaciones económicas y que también tendrán representación en el mismo. El día en que se constituya el pleno, se elegirá al presidente.

Los actuales responsables de las cámaras de comercio de València, José Vicente Morata, de Alicante, Juan Riera, y de Castelló, María Dolores Guillamón, ya han dicho públicamente que van a presentarse a la reelección. De los tres, el más veterano es Morata, también presidente del consejo autonómico, quien lleva en el cargo desde 2010. Tanto en la patronal autonómica CEV como en la Generalitat verían con buenos ojos un relevo para Morata. El problema es que no hay candidatos. Así que, si no surje una sorpresa ahora inesperada, lo previsto es que este último renueve.

Quien ya ha anunciado que no se va a presentar a un nuevo mandato es Enrique Rico, quien preside la Cámara de Comercio de Alcoi desde hace tres décadas. No obstante, no hay un candidato claro a sustituirle. Por último, el máximo responsable de la corporación de Orihuela, Mario Martínez, está pensándose si continua o no, según fuentes de esa entidad. Cabe recordar que lleva en el cargo desde octubre de 2016, cuando dimitió su antecesor, Félix Cerdán, por los problemas económicos en la entidad.