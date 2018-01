Burdeos y Corell se perfilan para presidir el consejo de la patronal CEV en València

Uno de los actuales vicepresidentes de la patronal autonómica CEV se convertirá en el presidente del consejo provincial de València de la organización, según las fuentes consultadas por este diario, que sitúan como principales candidatos al máximo responsable de la sectorial del transporte, Francisco Corell, y al de la federación de industrias químicas Quimacova, Miguel Burdeos. De ambos, el segundo cuenta con más opciones, siempre y cuando el principal dirigente de la organización, Salvador Navarro, no se saque de la chistera el nombre de otro empresario. Los otros dos vicepresidentes no están en esa carrera. El del metal, Vicente Lafuente, por decisión propia, y el de la construcción, Francisco Zamora, por la intención de Navarro de no dar relevancia a ese sector de la economía.

La nueva patronal autonómica ha suprimido las estructuras provinciales pero contará en su seno con unos consejos empresariales en València, Castelló y Alicante cuyos presidentes serán a su vez vicepresidentes de la CEV. Estos órganos estarán integrados por los vocales de cada provincia presentes en la junta directiva de la autonómica. La organización tenía previsto celebrar el 1 de marzo una asamblea electoral de la que saldrán los integrantes de la nueva junta directiva.

Asimismo, se votará a los presidentes de los tres consejos. No obstante, ese cónclave finalmente se retrasará, dado que el lunes la conselleria de Economía convocó para esa misma jornada las elecciones a los plenos camerales.

El día en que al final se celebre esa asamblea en la CEV se reunirá también la nueva junta directiva para convocar otra asamblea, probablemente en abril, en la que se elegirá al presidente, un cargo para el que en principio solo se postula Navarro. A la patronal le ha costado cerrar un calendario definitivo. Primero prevía una asamblea en marzo para la junta y otra en verano para la presidencia. Luego, tal como publicó este diario el pasado 6 de enero, se inclinó por celebrar una sola asamblea, la de marzo, y elegir ese día una lista para la junta que encabezaría el candidato a presidente. No obstante, fuentes de la organización explicaron que había habido un error por su parte, dado que ese calendario era factible según los viejos estatutos, pero que los nuevos obligaban a celebrar dos asambleas.

De todas formas, la reelección de Navarro, en origen prevista para el verano, se adelanta a abril. Al término de esa asamblea, la junta elegirá al nuevo comité ejecutivo.