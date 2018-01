El sol y playa se rebela contra el «brexit» con un 2% más de reservas

La Costa Blanca vive en un mar de tranquilidad. Ni el brexit, cuyos efectos de momento están en fase de «hibernación», ni la inestabilidad por Cataluña, ni el regreso de los grandes competidores del Mediterráneo. No hay eventualidad que frene al portaaviones turístico valenciano, la Costa Blanca, con el Reino Unido como mercado de referencia, por delante del español.

La patronal autonómica hotelera Hosbec, con base en Benidorm, prevé que este verano el mercado británico siga creciendo en la C. Valenciana. Fitur es el termómetro del sector, con contactos con los grandes touroperadores para la campaña de verano. En este contexto, desde la patronal que dirigen Toni Mayor y Nuria Montes cifran en un 2% el incremento de las reservas de británicos para el próximo verano.

Es un pequeño aumento, pero es mucho teniendo en cuenta las cifras que maneja la Costa Blanca, y sobre todo en un contexto de retrocesos de estos mercados en Cataluña, Baleares y Canarias.

Es a estas autonomías a las que está haciendo daño la irrupción definitiva de los paises del Mediterráneo Oriental, tanto Grecia, Chipre o Croacia como Túnez, Egipto y Turquía, fuera de juego en los últimos años por el golpe del terrorismo. «Benidorm es un destino urbano de playa. El turista que busca un resort va a Lanzarote o Mallorca», señala Mayor. La competencia es compleja: en aquellos países la industria turística cuenta con ayudas de Estado; la Costa Blanca, por su parte, ha elevado los precios tras años de inversión hotelera. El reto es fidelizar el turismo prestado estos años seduciendo desde la calidad de la planta hotelera.

«A nivel de España hemos tocado techo. Los 80 millones no creo que los superemos pero hay bonanza en toda Europa, crecimiento económico en Francia, Alemania, Italia. Estamos en un marco de estabilidad, y los rusos vuelven a venir con la subida del petróleo», analiza Mayor.