De Sorolla al 'posturismo'

Este pasado verano, una firma tecnológica ligada al turismo puso sobre el tablero una etiqueta que ha hecho fortuna. El ´posturismo´ describe a los nuevos turistas de la época del vuelo low cost y de Google, donde la foto y la postal del monumento, al alcance de cualquiera con una conexion a internet, ha dejado paso al turismo experiencial. «Ya no cuenta dónde has estado sino lo que has vivido» resumía ayer Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo, desde la plaza central del pabellón valenciano de la feria Fitur en Madrid.

Bajo esa premisa, la AVT presenta lo que ha bautizado como plataforma de experiencias. Una guía de papel y online (experienciascv.com) que reúne 300 actividades recomendadas. La iniciativa da todo el protagonismo a la empresa. La AVT ha catalogado 280 ´cosas que hacer´ en todo el territorio, señalando el precio de la actividad y el nombre de la empresa que gestiona el producto, en una propuesta que casa también con la voluntad de desestacionalizar el turismo y crear flujos económicos todo el año.

Bajo cuatro ejes (Mediterraneo activo, cultural, rural y gastronomico), la guía ofrece desde espeleología acuática en Alcudia de Veo a una ruta teatralizada para conocer la vida de los murciélagos en Nàquera por 10 euros.

Con esta medida, la AVT también baja a la trinchera contra las plataformas de la ´economía colaborativa´ como Airbnb, que están moviéndose también en el campo de las experiencias. A través de la web se crean productos entre particulares que hacen la competencia (desleal según algunos) con las empresas turisticas que organizan actividades.

Viva al Rey y wikipaella

Fue uno de los anuncios de la representación valenciana en Fitur, con el presidente Ximo Puig a la cabeza, que ayer recibió en la inauguación la visita de los Reyes. Entre varios ´vivas´ al Rey, Don Felipe y doña Letizia pasaron por los expositores de los patronatos turísticos, que como de costumbre pusieron sobre la moqueta el folclore más reconocible, incluidos una falla, una foguera de Alicante y también una gaiata de Castelló.

En realidad, nunca faltan los clásicos, aunque también se actualicen. Y es que entre la avalancha de propuestas, los impulsores de la wikipaella presentaron su última guía, en la que señalan 325 restaurantes homologados con su distintivo de paella auténtica.

Entre los clásicos valencianos, no hay uno más universal que Sorolla. La cultura es precisamente el gran argumento turístico de la Diputación de València este año en Fitur. Según explicó Jorge Rodríguez, la exposición Memoria de la Modernitat, que recorre las comarcas valencianas y cuenta con obras de Sorolla, Pinazo, Equipo Crónica, Carmen Calvo o Miquel Navarro, va a convertirse en «elemento de atracción turística». En este sentido, la muestra, la más importante de la historia de la corporación, estará buena parte del verano en Gandia, convirtiéndose en un atractivo cultural para complementar la oferta de sol y playa, explicó junto a la alcaldesa Diana Morant.

El arranque de Fitur congregó ayer a la plana mayor de la política y el empresariado valenciano, desde el alcalde Joan Ribó, al delegado del Gobierno Juan Carlos Moragues, pasando por dirigentes populares como Isabel Bonig o José Císcar. Así como a empresarios como Carlos Bartomeu (Air Nostrum), José Vicente González (Feria València) o Adolfo Utor (Balearia), que presentó sus ferris sostenibles acompañado de Ximo Puig y la balear Francina Armengol.

La AVT, además, ha querido reforzar la presencia de empresas, a las que ha cedido un setenta por ciento más de espacio, y ha invitado a 210 sociedades mercantiles.