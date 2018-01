Un sector copado por un puñado de empresas y un nuevo aspirante

Pese a la voluntad del Consell de abrir a nuevos actores el servicio de extinción de incendios en la C. Valenciana, se trata de un negocio en el que hay pocos jugadores, por la elevada inversión requerida y la escasez de concursos públicos. De hecho, el contrato de aviones adjudicado hace algo menos de un año recayó sobre dos empresas señaladas por los presuntos amaños en la concurrencia y adjudicación de los concursos de diferentes administraciones españolas. Faasa y Martínez Ridao concurrieron en una UTE y sin competidor al concurso de servicios de aviones para la extinción de incendios en la C. Valenciana. Se trata de dos empresas presuntamente vinculadas al conocido como cártel del fuego. Sustituyeron a la valenciana Avialsa, que decidió retirarse tras décadas prestando el servicio en la C. Valenciana, donde siempre se presentaba en solitario.

El empresario aeronáutico Carlos Bertomeu (Air Nostrum) ha puesto en marcha una mercantil (Plysa) para entrar en este sector que la Generalitat quiere abrir. La firma está adquiriendo aviones para poder optar a concursos en España este año.