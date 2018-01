Dos magistradas liquidan 3 firmas del expresidente del Valencia Vicente Soriano

Las magistradas de lo Mercantil de València Monserrat Molina Pla y María del Mar Fernández Barjau han liquidado las sociedades del ex presidente del València C. F. vinculadas a la construcción Dream Quest SL, Interadquisiciones SL y ESSI Desarrollos Inmobiliarios SL. Las tres empresas se encontraban en concurso de acreedores desde 2013 y finalmente no han logrado superarlo. Soriano creó las tres empresas extinguidas entre 1999 y 2003.

El expresidente del València ha sido polifacético. Desde la exportación de naranja, se abrió paso en la década de los años 90 en el mundo de la construcción, primero como corredor, intermediando en la compra de terrenos, y más tarde como promotor inmobiliario y como representante de grandes grupos inversionistas, labor que le dio mucho cartel como empresario.

En pleno florecimiento del negocio de la construcción, Soriano aterrizó en el fútbol. En el año 2004 integró la candidatura a la presidencia de Francisco Roig, en el grupo Cor i Força. Finalmente, Roig vendió por 30,5 millones de euros sus acciones a la familia Soler. Soriano leyó la jugada, no vendió sus 10.000 títulos y en otoño de ese mismo año aceptó la propuesta de Soler para ser vicepresidente de su primer consejo de administración, pero esa relación con Soler se deterioró. En enero de 2006 fue relevado de la vicepresidencia, hasta que la llegada de Juan Villalonga, lo aupó a la presidencia del Valencia. El empresario se arruinó tras la fallida operación de Dalport para comprar el València a Soler.