Casi 9 millones de turistas en 2017, pero a la cola en gasto

Nuevo récord de turistas extranjeros en la C. Valenciana, con 8,97 millones de turistas (+15,4%) y un gasto de 8.481 millones (+14%). Sin embargo, la Confederación de Empresarios Turísticos de la C. Valenciana lamenta que el gasto turístico «continúe a la cola» de España y que la rentabilidad no se haya recuperado. Son 91 euros de gasto diario de media, frente a la media española de 139 euros y a los 218 euros de Madrid, los 186 euros de Cataluña y los 143 euros de las Canarias.