González deja la presidencia de BBVA en 2019 y apunta a un sucesor interno

No habrá prórrogas. El presidente de BBVA, Francisco González, confirmó ayer lo que ya había dejado entrever en el pasado. González dejará la cúpula del banco en 2019, año en que cumplirá 75 años. La norma interna de la entidad obliga a abandonar la presidencia al llegar a esa edad, pero no sería la primera vez que el banco adapta sus estatutos para que González esté más tiempo. No será así en esta ocasión.

El primer ejecutivo de la entidad afirmó ayer en la presentación de resultados de 2017 que el día en que abandone BBVA será «triste», pero se marchará con «mucho orgullo» por lo que deje detrás. «Tenemos un equipo fabuloso y no va a haber sorpresas», añadió, sin desvelar quién será su sucesor en la presidencia.

No obstante, preguntado concretamente sobre si su sucesor será el consejero delegado del banco, Carlos Torres, González apuntó que «está claro» que la sucesión irá por ahí. «Cualquier cosa que no vaya por ahí sería una gran sorpresa», indicó el presidente.

Tampoco puede descartarse completamente que Torres se mantenga como consejero delegado y que la presidencia pueda recaer en José Manuel González-Páramo, consejero ejecutivo de la entidad, que fue miembro del comité ejecutivo y del consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE).

González aseguró que cuando abandone la entidad, lo hará «al 100 %», sin permanecer en el banco con ningún cargo oficial, si bien señaló que, en el caso de que se le propusiera ser presidente de honor, le gustaría, informa Europa Press.



Legado

«Cuando uno se va, se va, y hay que dejar espacio a los que vienen para hacer sus cosas. Sería un enorme error querer reinar después. Tenemos algunos ejemplos en la historia de las empresas españolas y es un enorme error».

En cuanto a su legado, González afirmó que «el banco ha acreditado que es sólido, serio y que no se deja achantar por el poder político. Este banco es muy transparente y en el tema tecnológico va a tener un posicionamiento espectacular en el mundo global».