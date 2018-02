Tecnologías de transporte ultrarrápido y vehículos eléctricos entran en Lanzadera

Lanzadera ha apostado con fuerza por la movilidad en su nueva hornada de empresas emergentes. La aceleradora de Juan Roig ha seleccionado quince proyectos relacionados con el transporte de alta velocidad, el desarrollo de vehículos eléctricos y sectores como el turismo, la gastronomía o las nuevas tecnologías. Entre los escogidos están los responsables en la Universitat Politècnica del proyecto Hiperloop (el tren de levitación ultrarrápido que promueve el visionario dueño de Tesla, Elon Musk), que acaban de montar la empresa Zeleros. El equipo del Hiperloop de la UPV se ha renovado dando entrada a savia nueva tras la salida de sus tres fundadores (David Pistoni, Daniel Orient y Juan Vicén), que han montado Zeleros junto a otros cuatro emprendedores tras acabar sus estudios. Con las nuevas incorporaciones, Lanzadera impulsa 85 startups.

Diez proyectos, entre ellos el de Zeleros, se han incorporado al programa Garaje. Este consiste en once meses de incubación para validar la idea de los emprendedores, encontrar el modelo de negocio y generar las primeras ventas. Las startups con perspectivas de crecimiento pueden optar al programa Lanzadera. Dentro de Garaje también ha entrado Next Electric Motors, un fabricante de motocicletas eléctricas que quieren lanzar sus primeras cincuenta unidades en otoño. El resto de proyectos de Garaje son Barissta (una firma de digitalización de cafeterías), Infomix, MatMap, Mumati, Nilgo, Repasemos.com, Tailored by Big Data, y Willowi.

Dentro del programa Lanzadera, que dura nueve meses, han entrado cuatro startups: WallbosOK, que diseña, fabrica y distribuye puntos de recarga para vehículos eléctricos; Kento, una cadena de restaurantes de comida japonesa para llevar; Howlanders, un portal de visitas para turistas operado por agencias locales de América Latina; y Kolaboo, un comparador de tours y actividades turísticas.

Al programa Campus, dirigido a los estudiantes de EDEM, ha accedido el proyecto OkyDoki, que busca producir un reloj inteligente con GPS para niños de 8 a 11 años.