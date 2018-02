Coviñas crece un 35 % en ventas al lograr un negocio de 24 millones

Grupo Coviñas, cooperativa de segundo grado con sede en Requena y una de las líderes en la exportación de vinos, ha cerrado 2017 con una facturación de 24 millones de euros, lo que supone un incremento del 35 % en comparación con el año anterior. Además, ha alcanzado un nuevo récord de ventas al superar los 12,5 millones de botellas vendidas, un 10 % más que en 2016. En una década ha multiplicado por cuatro sus cifras de negocio.

La superficie de cultivo de Coviñas supera las 10.000 hectáreas, liderando la DOP Utiel-Requena con algo más del 40% de la superficie del viñedo en propiedad. Elabora vinos bajo las marcas Enterizo, Al Vent, Aula y Adnos, así como los cavas Enterizo, Aula y Marqués de Plata. El presidente de Coviñas, José Miguel Medina, destacó el buen estado de salud del grupo, que ha visto cómo aumentaban sus ventas a pesar de la caída de la producción de vino en España (-17%).

La cooperativa aglutina la producción de unos 3.000 agricultores de Utiel-Requena y este último año ha incrementado las ventas en los mercados exteriores en un 13%, hasta alcanzar los 10,5 millones de euros. Además, en el último año, cuatro nuevos países se han incorporado a los destinos de exportación de Coviñas: Estados Unidos, Colombia, Taiwán y México. En el mercado doméstico, Coviñas también ha incrementado sus ventas hasta llegar a los 2,7 millones de euros, casi un 5 % que el año anterior. A estas cifras de ventas, tanto en el mercado nacional como en el internacional, hay que sumar las ventas del granel, hasta alcanzar los 24 millones .

En el ranking definitivo 2016 de la WAWWJ (World Association of Writers and Journalists of Wines and Spirits), la bodega valenciana Coviñas ocupa el tercer puesto en el pódium de las tres bodegas valencianas más valoradas por el reconocimiento a la calidad de sus vinos en los más prestigiosos concursos internacionales.