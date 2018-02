La mayorista valenciana de viajes TWS prepara su expansión en América Latina y Europa tras consolidar sus operaciones en España. La compañía de viajes, que fue fundada por Víctor Navarro, ha cambiado la marca TWS The Wholesaler por The Wanderlust Store (twstours.com) para afrontar su internacionalización. La empresa forma parte del grupo Travel Tales Factory, que facturó 15 millones en 2017 a través de sus divisiones The Wanderlust Store (mayorista de viajes), Diferent Roads (agencia minorista), el hotel Balmacara en Escocia y la empresa de soluciones de software para el sector turístico.

La oferta de la mayorista (que está especializada en los viajes de grupos) supera este año los 45 tours, con propuestas a Europa, Asia y América, tanto de circuitos generales de media distancia como de larga distancia. Además, ha lanzado un programa de viajes dirigido a mujeres. Los viajes están pensados para grupos de amigas, mujeres casadas pero que no coinciden con sus parejas, o madres con hijas que quieren escapadas culturales.

La compañía va a comenzar a operar en los próximos meses en Francia, Inglaterra, Colombia y México. La mayorista vendió el año pasado 7.000 viajes a través de su red de distribución tras aumentar sus ventas un 14 % respecto a 2016.