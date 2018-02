MN4 recurrirá los horarios comerciales por afectar a la "libre competencia"

El centro comercial MN4, ubicado en el parque empresarial de Alfafar, ha decidido recurrir el acuerdo de horarios comerciales ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía, ya que a su entender, afecta a la "libre competencia" y perjudicará "gravemente" la afluencia de clientes.

El acuerdo fue alcanzado en diciembre en el Observatorio de Comercio de la Comunitat y esta misma semana las Corts aprobaron modificar la ley de comercio para plasmarlo en la legislación. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOGV, que está prevista para finales de la próxima semana.

Será entonces cuando, según ha explicado a Europa Press el abogado Javier Ortiz, del despacho Ortiz & Asociados, tienen el encargo de acudir a la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado para poner de relieve que la norma "afecta a la libre competencia" y solicitar "igualdad para todos los operadores" e "igualdad entre zonas urbanas y zonas metropolitanas".

Cabe la posibilidad de que se inicie una segunda vía. En caso de que la Secretaría inste, por propia iniciativa, a adoptar medidas cautelares y lleve la norma ante la Audiencia Nacional.

Ortiz ha asegurado que la intención del MN4 no es oponerse a nadie sino que haya "igualdad para todos". En su opinión, no puede ser que unos puedan abrir 40 festivos y otros --a escasos kilómetros-- once, por lo que reclamarán "igualdad para todos los operadores" en los festivos, sean los que sean.

El parque empresarial de Alfafar, ha recordado, está "apenas a tres minutos en coche" de la capital valenciana, pero "tiene unas restricciones en libertad de horarios que no tiene València y eso afecta a la unidad de mercado y afecta a la libre competencia", ha insistido.

"Al final, --ha argumentado-- los consumidores van creando hábitos y si todos los domingos saben que pueden ir a comprar a un centro comercial que tiene abierta la comida, los cines y la restauración, y dejan de ir a otros centros comerciales".

No es la primera vez que el MN4 acude a la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado. Lo hizo ya en 2015, cuando presentó un informe con el comparativo de afluencia de visitantes desde 2012 según las variaciones de la normativa de apertura de festivos.