China concede a Navlandis la pantente para su contenedor plegable

La Oficina de Patentes de China, SIPO (The State Intellectual Property Office of the People´s Republic of China), ha concedido la patente del contenedor plegable Zbox a Navlandis, empresa tecnológica española con sede en Valencia especializada en el sector logística y transporte. La firma ha captado 256.000 euros de financiación para comenzar con las rutas pilotos.

Esta patente permite a Navlandis avanzar en su estrategia de protección industrial, y se suma a la que ya tenían en España y Estados Unidos, consiguiendo así acceso a mercados clave del transporte marítimo.

Esta noticia supone un hito que desde luego acelerará su proceso de internacionalización, ya que China es un país clave en el sector del contenedor, tanto desde el punto de vista de comercialización, como de fabricación, dado que allí se fabrica el 90 % de los contenedores

Zbox es un contenedor ISO plegable que consigue optimizar el transporte marítimo de mercancías, ya que, gracias a su diseño, es capaz de transportar en un único paquete cinco contenedores vacíos plegados en el mismo espacio que uno estándar.

Este proyecto surge de la necesidad de optimizar el uso de contenedores en el transporte de mercancías, ya que el 25 % del tráfico global anual de contenedores viajan en vacío, suponiendo un impacto económico de 20.000 millones de dólares.

Esta ineficiencia del sector se debe a los grandes desequilibrios que existen actualmente en los flujos de mercancías de las rutas comerciales, que obliga a la reposición de contenedores vacíos (logística inversa).

Gracias a la tecnología que Navlandis ha desarrollado, Zbox permite el ahorro del 50 % de los costes de reposicionar contenedores vacíos, lo que se traduce en un ahorro económico potencial de 10.000 millones de dólares anuales. A este ahorro también se le suma una reducción de hasta el 20 % de las emisiones de C02.

El anuncio se ha producido en plena fase de su segunda ronda de financiación liderada por el vehículo de inversión de Big Ban Angels, NRG CK1, a través de la plataforma de inversión Startupxplore. Con la inversión prevista se fabricará la primera flota de Zbox y avanzará en la puesta en marcha de su estrategia de comercialización.