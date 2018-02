El Gobierno anunciará antes del lunes el cese de Guindos

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, se ha mostrado este martes "convencido" de que el Gobierno anunciará antes del próximo lunes cuándo deja sus responsabilidades como titular del departamento de Economía y ha dicho no tener "la más mínima idea" de quien será la persona que le releve en el cargo.

"Estoy convencido de que el Gobierno antes del lunes anunciará cuándo dejo mis responsabilidades como ministro", ha señalado De Guindos en declaraciones a los periodistas tras intervenir en su última sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

De Guindos ha indicado que "los días están contados" para que se produzca su dimisión y el nombramiento de su sucesor al frente del Ministerio de Economía, sobre lo que ha asegurado no tener "la más mínima idea" de quien será elegido. "No tengo ni idea, si me pueden dar ustedes alguna pista se lo agradezco", ha respondido De Guindos a los periodistas.

Asimismo, ha calificado de "especialmente importante" su última sesión de control al Gobierno en el Congreso al haber tenido preguntas y una interpelación sobre ciencia, una cuestión "de futuro", y ha destacado que existen las bases para que se alcance un acuerdo parlamentario sobre esta materia en el futuro.

El todavía ministro español de Economía ha explicado que el lunes acudirá a la Comisión de Economía del Parlamento Europeo a realizar una comparecencia formal, después de que ayer los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) confirmasen formalmente su elección como futuro vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE).

La decisión se tomó un día después de que el Eurogrupo eligiese por unanimidad a De Guindos para sustituir al portugués Vítor Constancio en el comité ejecutivo del emisor europeo a partir del 1 de junio, después de que Irlanda retirase la candidatura del gobernador del Banco de Irlanda, Philip Lane.

El nombramiento de De Guindos en el BCE no será oficial hasta que sea confirmado por los jefes de Estado y Gobierno del bloque comunitario en la cumbre que tendrá lugar en Bruselas el 22 de marzo, después de haber consultado tanto al Parlamento Europeo como al propio BCE, aunque estas dos opiniones no son vinculantes.

Así, De Guindos asumirá la Vicepresidencia del BCE el 1 de junio de este año y ocupará el cargo durante ocho años, en sustitución del portugués Vítor Constancio, cuyo mandato expira el 31 de mayo.