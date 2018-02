L'Ivace convoca 22,59 milions d'euros en ajudes per ls polígons i àrees industrials

L'IVACE ha convocat l'ordre d'ajudes per a millorar els polígons industrials de la Comunitat Valenciana per als exercicis 2018-2019 amb un pressupost inicial de 22,59 milions d'euros per al 2018 distribuit en set línies pressupostàries.

Aquestes ajudes, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), tenen com a objectiu subvencionar projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en els polígons, àrees industrials i enclaus tecnològics.

Els beneficiaris de la convocatòria de la conselleria de Economía, dirida per Rafa Climent, són els ajuntaments d'un total de 26 comarques: El Camp de Morvedre, El Camp de Túria, La Ribera Alta, La Ribera Baixa, L'Horta Nord, L'Horta Oest, L'Horta Sud, València, Los Serranos, El Rincón de Ademuz, La Costera, La Hoya de Buñol, La Plana de Utiel Requena, La Canal de Navarrés i El Valle de Cofrentes-Ayora.

A més, es beneficiaran L'Alcalatén, El Alto Mijares, El Alto Palancia, El Baix Vinalopó, L'Alacantí, Alt Vinalopó, El Vinalopó Mitjà, La Marina Alta, La Marina Baixa, La Plana Alta i la Plana Baixa.

Caràcter bianual i termini

Cal destacar com a novetat que les ajudes tenen un carácter bieual per als exercicis 2018 i 2019. És a dir, podrán ser per a projectes i/o actuacions de carácter anual (executables en 2018) o de carácter plurianual (executables en 2018 i 2019). En este últim cas, es podrá sol·licitar l'ajuda, sempre que almenys, el 45% del pressupost subvencionable del projecte i/o actuació es realitze l'any 2018.

Els projectes no poden haver-se iniciat abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda i la seua finalització no podrà excedir de la data establida com a límit en l'article 9.2 de la convocatòria.

El pressupost per a 2019 tindrà caràcter estimatiu, i el seu import aproximat serà el mateix que per a l'exercici 2018, amb idèntica distribució; en tot cas la concessió de les ajudes quedarà condicionada a l'existència de pressupost adequat i suficient en el dit exercici.

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 5 de març de 2018 i finalitzarà el 6 d'abril de 2018 a les 23:59.59 hores. La tramitació del procediment és electrónica. La sol·licitud s'ha de presentar en el registre electrònic d'IVACE, accessible a través de la seua pàgina web http://www.ivace.es.

Ajudes

l'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos considerats com subvencionables amb limitacions: en els polígons industrials amb una superfície menor de 25.000 m?2;, la limitació s'establix en 3 ?/m?2;; en els polígons industrials amb una superfície major de 25.000 m?2;, la limitació s'establix en 2 ?/m?2;. En tot cas, el límit màxim d'ajuda serà de 1.000.000 euros per polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic.

Les ajudes es concediran davall el règim de concurrència competitiva comparant les sol·licituds presentades en els àmbits de cada una de les línies pressupostàries.

Actuacions

Les actuacions susceptibles d'ajuda són l'obra civil que permeta la implantació de fibra òptica i altres serveis, vigilància a través de CCTV connectat a la Policia Local, carril bici, passarel·les de vianants, ampliació o creació de depuradora, millora de la imatge del polígon, millora de l'enllumenat públic, generació d'energia renovable,i serveis contra incendis.

També es subvencionará la implantació d'ecoparc o de sistemes de gestió de residus, millora de zones verdes i implantació d'aquestes i sobre el viari de zones/recorreguts biosaludables, creació d'eina web amb informació del polígon industrial accessible a IVACE, millora viària: més aparcaments i/o vials, vials més amplis, nous accessos, senyalització i/o identificació de carrers, senyalització horitzontal i/o vertical de trànsit, millora del sanejament separatiu de les aigües residuals, millora en el subministrament d'aigua, bruta i potable i/o augment de cabal i pressió i dotació de subministrament de gas a alta i baixa pressió.