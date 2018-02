Montoro plantea un decreto para que los ayuntamientos puedan reinvertir el superávit

El ministro de Hacienda, Cristóbal Cristobal Montoro, ha planteado este lunes impulsar una norma que permita a las entidades locales la reinversión de su superávit "con rapidez", señalando que el mecanismo que agilizaría esta reinverisón sería un Decreto Ley. No obstante, Hacienda reitera que las inversiones tienen que fijarse al concepto de la sostenibilidad financiera y respetar las competencias de cada administración, aunque también se abren a redefinir este límite así como a flexibilizar la regla de gasto.

Según ha informado el ministro en rueda de prensa tras una reunión de más de dos horas con el presidente de la FEMP, Abel Caballero, la intención es que las entidades locales puedan gastar sus remanentes desde ahora y coincidiendo con el calendario político que desemboca en las elecciones autonómicas y locales de 2019.

Montoro ha afirmado que una "inmensa mayoría" de las administraciones locales cumple con los objetivos de estabilidad, por lo que valora la gestión de ayuntamientos y diputaciones y reconoce que su superávit hace que "España y sus administraciones" cumplan con el objetivo de déficit acordado con Bruselas.

Asimismo, Montoro ha asegurado que convocará con prontitud un reunión de la Comisión Nacional de Administraciones Locales (CENAL) para que se plasme una redefinición del concepto de inversión financieramente sostenible y de la regla de gasto, para "dotarla de contenido más efectivo".

Además, Abel Caballero enviará una lista para aumentar los sectores en los cuales se puede reinvertir el remanente de los ayuntamientos. Sobre esta petición, Hacienda se muestra más cauta y dice que se estudiarán las peticiones, pero recuerda que en 2016 los ayuntamientos quedaron muy por debajo de la inversión permitida.

"Todo está abierto menos lo que no cabe, que es la falta de respeto a las competencias", ha afirmado Montoro sobre la posibilidad de revisar el concepto de inversión financieramente sostenible. Por ello, recuerda que la inversión no solo depende de la capacidad presupuestaria de las entidades locales sino que debe tener en cuenta la Ley de Hacienda Local. "Hay materia más que suficiente", ha añadido el ministro, recordando que en cursos pasados las administraciones locales "no han hecho uso completo de la regla de gasto".



La FEMP, satisfecha



Caballero se ha mostrado satisfecho con que los planteamientos de la FEMP se hayan aceptado o se vayan a valorar. "Tengo buena sensación, pero estaremos vigilantes, todo se tiene que concretar", ha asegurado en una rueda de prensa previa a la de Montoro.

El regidor de Vigo ha señalado que el plazo de 15 o 20 días dado por la Federación para impulsar un mecanismo que permita la reinversión del superávit municipal se cumplirá con la promesa de Montoro. Asegurando que esto era la gran "prioridad" y "urgencia" de los ayuntamientos.

Sobre la negociación del techo de gasto, Caballero ha reiterado que las entidades locales no abogan por la supresión del mismo sino por una medida "mas racional". "Una regla de gasto que sea racional y no obligue a gastar", ha asegurado, diciendo que la actual norma penaliza al presupuesto no ejecutado.

También arranca la FEMP un compromiso para que la negociación para la financiación local vaya en paralelo con las reuniones para una nuevo modelo de financiación autonómico, ya que sino se hace así Caballero teme que renovación de la financiación municipal quede desestimada.