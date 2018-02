El Puerto no hará la ampliación norte sin inversión privada

El Puerto no hará la ampliación norte sin inversión privada

La Autoridad Portuaria de València (APV) condiciona la macroampliación del recinto del Grao a que un operador privado participe en el plan de inversión de esta infraestructura, que requiere una inyección de capital de 400 millones de euros. Estos recursos servirirían para construir los nuevos muelles y terminales para contenedores. La entidad presidida por Aurelio Martínez, que todavía no ha sacado a licitación este ambicioso proyecto de expansión, reconoce que el concurso no se puede poder en marcha si no existe un operador privado que financie la obra a cambio de gestionar luego la instalación.

La APV sigue sin concretar la convocatoria de este concurso público, en el que la Autoridad Portuaria tendría que lograr al menos un 25 % de los recursos mientras que las nuevas navieras tendrían que destinar el 75 % restante, tal como maneja su plan de negocio. Sin embargo, y después de varios años de gestiones, el Puerto todavía no ha cerrado acuerdo con posibles operadores, como las grandes compañías que aportan la mayor parte del tráfico de contenedores al emplazamiento marítimo, como Maersk, MSC o Cosco, o bien fondos de inversión asiáticos.

La APV tiene previsto viajar el próximo mes de abril a Shangai, a un certamen comercial marítimo, para continuar su ronda de contactos con posibles inversores asiáticos y dar a conocer los planes de futuro del recinto valenciano, que es líder en el Mediterráneo con 4,7 millone de contenedores anuales y con la ampliación proyectada superaría los 10 millones TEU (unidades de veinte pies de longitud). Eso le situaría en una posición privilegiada frente a otros de sus más directos competidores como Barcelona, Algeciras o Tánger-Médico.

La consultora Maritime & Transport Business Solutions (MTBS) ultima el proyecto de ampliación norte del puerto, que deberá hacer compatible para el tráfico de cruceros -ya que allí debe ir una nueva terminal- con la de megabuques de contenedores, cada vez más grandes y que en un futuro no muy lejano se habla que podrán transportar más de 25.000 contenores y tendrá una eslora superior a los 450 metros.

La ampliación queda por tanto pendiente de la aportación de fondos privados, aunque también de la construcción del acceso norte terrestre para camiones y trenes de mercancías. Según el presiente de MSC España, Francisco Lorente, «la ampliación del puerto no tiene sentido sin el acceso norte».