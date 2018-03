Expertos agrarios de Europa visitan experiencias de éxito de la Comunitat Valenciana

En una visita coordinada por la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad Valenciana (Coag-CV), la delegación podrá conocer experiencias en los ámbitos de la organización, producción, comercialización, regulación agrarias y alimentarias como los Bancos de Tierras, los Canales Cortos de Comercialización, las nuevas normativas higiénico-sanitarias, los Sistemas Participativos de Garantía (SPG)u otras iniciativas que se han desarrollado en la provincia de València,

El proyecto "Bringing Organisations and Network Development on Higher Levels in the Farming Sector in Europe (BOND en sus siglas en inglés)" comenzó a caminar el pasado 7 de noviembre dando encuentro en Bruselas al consorcio de organizaciones e Instituciones que lideran el proyecto, que fue seleccionado por la Comisión Europea con la máxima puntuación posible.

Diferentes organizaciones ligadas a La Vía Campesina europea (de Portugal, Gran Bretaña, Hungría, Rumanía, el Sindicato Labrego Galego y COAGCV), tres universidades de gran prestigio (Coventry, Wageningen y Córdoba), cooperativas de referencia mundial (Noruega, Holanda, Francia e Italia), junto con el Ministerio de Agricultura moldavo y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), participan en un consorcio multiactor en el desarrollo del proyecto.

Papel de los agricultores

BOND, reconoce el papel fundamental que juegan los agricultores y las agricultoras en el desarrollo medioambiental y económico sostenible del sector agrícola en Europa, así como la importancia de su organización. BOND contribuye a desencadenar, fortalecer y organizar, el gran potencial de acción colectiva y creación de redes, grupos y entidades de agricultores y administradores de tierras, centrándose en países con niveles de organización más bajos, con vistas a crear coordinaciones fuertes, dinámicas y eficaces que tengan voz y lugar en el diseño de políticas.

Más específicamente, en este primer paso del proyecto, se visitarán seis contextos europeos donde se han identificado casos exitosos (Gales, Italia, Francia, Noruega, Holanda y València). En el caso de Valencia, que se ha realizado entre el 26 de febrero y el 2 de marzo, comenzó conuna visita a la Pobla de Vallbona para conocer los bancos de tierras desarrollados en el municipio y la iniciativa de coordinación de estos bancos que encabeza el área de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia. Posteriormente se realizó un encuentro en el antiguo escorxador de Godella con el colectivo SPG-Ecollaures para conocer el importante trabajo de coordinación desarrollado en los últimos años, y por la tarde de visitará al Grupo de Consumo "Sóc el que Menge" en su día de reparto semanal. Tras esta primera jornada conocieron el proceso de creación de la nueva normativa desarrollada entre el sector productivo y las Consellerias de Sanidad y Agricultura que regula la venta de proximidad de productos primarios y agroalimentarios enfocada al apoyo a la producción local y el desarrollo rural.

Posteriormente acudirán al mercado ECO de Alzira, como experiencia de mercado campesino de venta directa. Recibirán a una representación de la Plataforma per la Sobiranía Alimentària del País Valencià para conocer su trabajo de estructuración en los últimos 8 años. Visitarán la histórica Tira de comptar de Mercavalència, la Comunidad de pescadores de El Palmar y el comedor escolar del colegio público municipal de Benimaclet gestionado por CUINATUR y que CERAI apoya con actividades de formación y sensibilización