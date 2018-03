Solo el 26% de los puestos directivos valencianos está ocupados por mujeres

La presencia de la mujer directiva en la C. Valenciana presenta una evolución débil. En la actualidad, el número de puestos de alta dirección ocupados por mujeres en la autonomía alcanza el 26%, un punto por debajo de la media (27%) según los datos del informe de Grant Thornton «Women In Business: ¿cumplir o liderar?».

El porcentaje de empresas valencianas sin ninguna mujer al mando es el 15%, un dato más positivo que el de España (20%). «La C. Valenciana se mantiene cerca del índice estatal en directivas, pero el avance del liderazgo femenino aquí es también lento. El estancamiento que estamos experimentando se debe a que las empresas no están consiguiendo avances significativos a la hora de incorporar a más directivas. Esto significa que no podrán aprovechar los beneficios de una verdadera diversidad», explica Andrés Gurrea, socio director de la oficina de Grant Thornton en Valencia.

Para encontrar respuesta al estancamiento, el informe analiza qué han hecho las empresas valencianas y las instituciones para impulsar el cambio en el último año. Los datos muestran que las políticas de igualdad de género son abundantes y su uso está generalizado; el 92% de las empresas en la C. Valenciana cuentan con políticas de igualdad salarial para hombres y mujeres que desempeñan las mismas funciones; el 83% tiene establecidas modalidades de trabajo a tiempo parcial y el 75% aplica políticas de no discriminación a la hora de contratar.

Las medidas de apoyo a los padres que trabajan también muestran una buena acogida en las compañías de la región, principalmente horarios flexibles (83%) y permisos de paternidad retribuidos (77%).

Sin embargo, no existe una correlación clara entre qué políticas o cuántas adoptan las empresas valencianas y la diversidad de género de sus equipos de alta dirección. Los directivos encuestados aseguran que lo que les motivó a implantar políticas de igualdad en sus empresas fue, principalmente, cumplir con sus valores corporativos (23%), atraer y mantener profesionales (21%), mejorar el rendimiento de la compañía (21%) y cumplir con la legislación (17%).