El paro desciende en 2.045 personas y la afiliación a la Seguridad Social crece en 5.841

El mercado laboral vuelve a crecer. Una vez regresados a la normalidad y dejados atrás los efectos negativos del fin de campaña navideña, la evolución del paro en la Comunitat Valenciana volvió a la senda de la reducción en febrero al registrar 2.045 personas menos apuntadas a las oficinas públicas del desempleo. La cifra supone un -0,52 % menos respecto al primer mes del año y es la tercera mayor caída en términos absolutos tras Cataluña y Baleares, según los datos hechos públicos ayer por el Ministerio de Empleo. En el conjunto de España, la bajada fue de 6.280 personas respecto al mes anterior (-0,18 %), impulsada (al igual que en la C. Valenciana) principalmente por el sector servicios.

En términos interanuales, el número total de desempleados cayó en 31.598 personas en la C. Valenciana, lo que supone un 7,45 % menos que en enero de 2017. De este modo, el número total de parados queda situado en 392.794 valencianos. De ese total, 161.378 son hombres y 231.416 mujeres, y por edades 29.160 tienen menos de 25 años (15.357 chicos y 13.803 chicas).

Más cotizantes

La Seguridad Social ganó en febrero en la C. Valenciana 5.841 afiliados (un 0,32 % más) con respecto al mes de enero. Al finalizar el mes, el total de valencianos ocupados se situó en 1.814.974 cotizantes. En tasa interanual, la C. Valenciana ha ganado 69,946 afiliados en febrero, un 4,01 % más que el mismo mes de 2017. En el conjunto nacional, la Seguridad Social ganó en febrero una media de 81.483 afiliados (un 0,4 % más), su segundo mejor dato en un mes de febrero en 10 años, solo superado por el de 2015. Al finalizar febrero, el número de ocupados se situó en 18.363.514. Hostelería, educación y construcción han sido los principales responsables del avance de la afiliación. Sin el componente estacional, es el mejor dato desde 2007.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, destacó que la C. Valenciana «avanza por el camino correcto» aunque «hay que mejorar los salarios y las zonas de exclusión».