Booking busca casas particulares en València para competir con Airbnb

Booking, la plataforma electrónica líder de reservas hoteleras, busca casas particulares en València para plantarle cara a Airbnb, Homeaway y Tripadvisor. La firma, que está a punto de abrir oficinas en València, ha decidido ampliar su foco de negocio y ofrece a los dueños de pisos arrendar sus viviendas por días a cambio de una comisión. La nueva línea de negocio ha sorprendido a la patronal hotelera, que va a pedir a la Agencia Valenciana de Turisme que investigue si se ajusta a la legalidad.

La plataforma con sede en los Países Bajos ha enviado un correo a sus clientes valencianos en el que propone: «Gana dinero con tu casa. 1.138 personas en Ámsterdam han puesto su casa en alquiler con Booking.com. Es fácil, rápido y tú controlas siempre la disponibilidad. Con una casa o apartamento en Ámsterdam se gana de media 1.403 euros a la semana».

El negocio que propone Booking se basa en el cobro de una comisión a los propietarios a cambio de ofrecer la vivienda en su web, que hasta ahora se limitaba a reservas de hoteles y apartamentos turísticos de empresas.

Ximo Solà, presidente de Unión Hotelera de la provincia de València, subrayó que la campaña «llama la atención». «Nosotros se lo vamos comunicar a la Agencia Valenciana de Turismo para que lo investigue. No sabemos los filtros que aplican para evitar que se cuelen apartamentos ilegales. Solo ponen el ejemplo de Ámsterdam. No nos parece bien, pero si es legal no podremos hacer nada». Solà consideró lógico que Booking amplíe su oferta de alojamientos porque «los hábitos del mercado cambian. Los clientes consumen el tipo de producto que más le interesa y hay personas que buscan casas. Lo que es inadmisible es que se pueda vender un servicio sin ningún tipo de garantía».

Los hoteles pagan de media un 17 % de comisión a Booking por cada reserva. La web ofrece ahora a los particulares promocionar de forma activa su vivienda «en todo el mundo» con la ayuda de motores de búsqueda y con la colaboración de aerolíneas. El registro es gratuito y no piden cuotas anuales. Además, ofrecen atención en cuarenta idiomas las 24 horas del día.

El nuevo servicio de booking se basa en el cobro exclusivo de una comisión a los propietarios de viviendas a diferencia de otras plataformas que también perciben ingresos de los inquilinos. El sistema permite configurar el alquiler para que esté disponible solo en verano o en fines de semana.

La compañía no exige un contrato de permanencia y da la opción de mantener anunciada la vivienda en otras plataformas electrónicas como ya hace con los hoteles.



Ventajas sobre Airbnb

Booking compara su nuevo servicio con los de Tripadvisor, HomeAway y Airbnb. La plataforma se centra en Airbnb, que es su gran competidor, y destaca que la compañía americana no ofrece atención telefónica las 24 horas al día, cobra una comisión a los clientes que hacen una reserva y no anuncia gratis los alojamientos en los principales buscadores de internet (Google, Bing y Yahoo). La plataforma destaca el potencial de València para alquilar la vivienda. La web incide en que más de 850 alojamientos valencianos han sido reservados en la última semana.