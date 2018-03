La DO Utiel-Requena exige al Gobierno otras 93 hectáreas para viñedos de cava

La DO Utiel-Requena exige al Gobierno otras 93 hectáreas para viñedos de cava levante-emv

Los productores de cava de la DO Utiel-Requena han solicitado a la Conselleria de Agricultura que «presione» al Ministerio para que incluya 93 hectáreas más de viñedo que se inscribieron fuera de plazo en el registro vitícola por la «tramitación burocrática», tras la publicación del decreto del Gobierno, el pasado 29 de diciembre, por el que se limita el incremento de superficie de viñedo con destino a cava. Así se lo ha trasladado este viernes el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena, José Miguel Medina, a la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, en una reunión en la que también ha expresado su «satisfacción» por el «buen trabajo» que realizó su departamento ante la nueva normativa para que se admitieran «la mayoría de las hectáreas» que reclamaba el sector.

Medina asegura que desde el Consejo Regulador también enviarán una carta al Ministerio para reclamar estas 93 hectáreas que se quedaron fuera y solicitarán que responda a la demanda de estos viticultores que se sienten «agraviados» tras las restricciones impuestas desde la DO del Cava, controlada por los productores de Cataluña.

Por su parte, la consellera Cebrián ha asegurado que «apoyará» la reivindicación del sector para «responder a la preocupación de los viticultores» valencianos. Además, ha apuntado que «se trata de muy poca superficie» como para distorsionar el mercado. Asimismo, la titular de Agricultura se ha comprometido a estar «vigilante» para que se tenga en cuenta al sector y a las comunidades autónomas en la ordenación del sector del cava de cara a 2019.

En su momento, el Ministerio aseguró que convocaría reuniones con el sector en este sentido, por lo que «si no mueve ficha», su departamento se lo recordará. «Pediremos al Ministerio que escuche al sector y que no dé la espalda a este territorio», apuntó. Tanto Medina como Cebrián han asegurado que no están en contra de que se limite el incremento de superficie de viñedo con destino a cava, ya que necesita una regulación.