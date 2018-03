Zumex abre en Alemania su quinta filial

La empresa valenciana Zumex, especializada en el diseño y desarrollo de soluciones para el exprimido de zumo, ha abierto una nueva filial en Alemania. El proyecto que liderará Alberto Aldazosa, como Market Development Manager para el mercado alemán,ve la luz aprovechando la participación de la firma en la Feria Internorga, considerada actualmente como una de las citas más importante para los profesionales del sector Foodservice y Horeca en Europa, con más de 93.000 visitantes y 1.300 expositores, según ha informado la compañía en un comunicado.

Esta nueva filial de Zumex en Alemania se suma a las ya consolidadas en Estados Unidos, México, Francia y Reino Unido. Junto a las delegaciones propias y a sus headquarters, ubicados en España, la firma cuenta con una amplia red de distribuidores que le permite llegar con fortaleza a más de 100 países, repartidos entre los cinco continentes.

De hecho, la compañía "cuenta ya entre sus clientes con algunos de los mejores retailers y cadenas de foodservice del país. No en vano, el consumo de zumo en el país germano es elevado, y supera los 40 litros por persona y año. A esto se suma el crecimiento de los denominados LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability), jóvenes que apuestan por una vida saludable y sostenible, que han aupado en estos mercados las tendencias de consumo sano impulsando el consumo de zumo recién exprimido".

Lo cierto es que la penetración de la marca en Alemania, así como en los países limítrofes y del norte de Europa, "continúa imparable". Tan es así que Zumex ha crecido por encima de un 200% en el mercado germano en los últimos tres años y su plan estratégico busca mantener un crecimiento estable durante los próximos ejercicios.