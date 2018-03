Así será el debate: no habrá votación de resoluciones

El Congreso ha convocado para el 14 de marzo la comparecencia del presidente Mariano Rajoy para informar en sesión plenaria de los planes del Gobierno sobre el futuro de las pensiones, un debate que finalmente no incluirá votación de resoluciones.

Así lo ha decidido la Junta de Portavoces del Congreso, aceptando en sus propios términos la petición de comparecencia que había formulado el propio jefe del Gobierno después de que la oposición le hubiera reclamado un Pleno monográfico sobre el futuro de las pensiones a raíz de las protestas protagonizadas por los jubilados y pensionistas en distintas ciudades españolas.

Tras aquellas concentraciones contra las "pensiones de miseria" -sólo subirán un 0,25% en 2017-, Unidos Podemos y Compromís se apresuraron a solicitar la comparecencia de Rajoy en el Pleno, una petición que respaldaron tanto el PSOE como Ciudadanos, socio de investidura del Gobierno.

El PSOE, Unidos Podemos y Compromís pidieron que en ese debate se votaran también propuestas de resolución, pero eso sólo se puede conseguir si es el Gobierno quien lo solicita, como ocurre con los debates del estado de la Nación, pero Moncloa se limitó a tramitar una comparecencia informativa del presidente, sin votaciones.

La Junta de Portavoces del Congreso se ha limitado a poner fecha a esa comparecencia, que finalmente arrancará a las nueve de la mañana del próximo 14 de marzo, como segunda jornada del Pleno del la próxima semana.



PP: El reglamento no lo permite

A la salida de la Junta, el portavoz de los 'populares' en la Cámara Baja, Rafael Hernando, explicó esta decisión en el propio Reglamento del Congreso, y llegó a aseverar que la propuesta de debatir y votar iniciativas contrarias "va no sólo en contra de la ley, sino del sentido común".

"Sé que hay gente y grupos, especialmente Unidos Podemos, que desconoce el Reglamento o pretende hacerlos a su imagen y semejanza, proponiendo propuestas que van en contra de nuestro Reglamento, que es una Ley Orgánica, y adaptar los Plenos a su conveniencia", aseveró Hernando.

Hernando remitió al Pacto de Toledo el debate y votación de propuestas sobre pensiones: "Si hay propuestas, se deben hacer en el Pacto de Toledo", dijo, lamentando que haya "gente que esté reventando comisiones y subcomisiones con actitudes poco democráticas".

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, criticó el Gobierno no vaya a permitir el debate y votación de propuestas, pues considera que el presidente del Gobierno se limitará a ofrecer "una comparecencia de salón", algo que considera "especialmente grave".

"No puede pensar Rajoy que viniendo a hacer una comparecencia de salón, sin ningún tipo de control en cuanto a votaciones, este tema a terminado. Nos parece una irresponsabilidad que venga al Congreso solamente a leer un texto y no haya propuestas concretas que puedan ser votadas por el resto de fuerzas parlamentarias", dijo.

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, en cambio, no sólo culpó al PP de este pleno sin propuestas, sino que también acusó a Ciudadanos y al PSOE de alinearse con el Gobierno: "PSOE, PP y Cs han defendido y asegurado que el señor Rajoy haga esa comparecencia la semana que viene en el contexto de una sesión de control al Gobierno y sin la posibilidad finalmente de presentar propuestas", dijo

A su juicio, se trata de "una comparecencia a medida a quien ha vaciado 'la hucha' de las pensiones y está permitiendo pensiones de miseria".



Debate poco aprovechado

Para el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, no poder votar resoluciones deja al debate "poco aprovechado": "No puede ser que dediquemos una mañana entera a debatir el futuro de las pensiones, y que el Congreso no acuerde una serie de textos que comprometan al Gobierno y a la Cámara", dijo.

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, cuestionó tanto su idoneidad como su eficacia, recordando el resultado de la práctica totalidad de proposiciones no de ley debatidas en la Cámara. "Ya sabemos lo que hace el Gobierno con las PNL y las propuestas... Podría darse por no enterado", explicó.

Además, cuestionó que, tras "tantos meses en el Pacto de Toledo", ahora tengan que tomarse "decisiones rápidamente en un Pleno monográfico". "Llama la atención que, en un tema en el que deberíamos buscar el máximo consenso y que debería partir de un debate profundo y sosegado, no se tome en el Pacto de Toledo y lo vayamos a hacer en un debate. Además, sin ninguna consecuencia jurídica práctica ni directa para los jubilados", ha dicho.