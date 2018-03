El Ibex cierra plano

El Ibex 35 cerró ayer la sesión prácticamente plano, con una ligera caída del 0,03%, de forma que ha conseguido salvar los 9.600 puntos y, concretamente, ha terminado la jornada en los 9.688,5 enteros. El selectivo no ha logrado culminar en verde la sesión de este miércoles, marcada por la suspensión y posterior levantamiento de cotización de Abertis y ACS. La CNMV decidió antes de la apertura de mercado dejar en suspenso la negociación de ambas compañías tras conocerse a última hora del martes que ACS y Atlantia habían alcanzado un acuerdo para hacerse con la concesionaria. El acuerdo vinculante no ha sido comunicado al supervisor hasta el mediodía y la CNMV ha decidido más tarde levantar la suspensión de ambas desde las 14.00 horas. A partir de ese momento, las acciones de ACS se han disparado hasta terminar la sesión con una subida del 7,96%, en los 33,09 euros. Los títulos de Abertis, sin embargo, no se han visto muy impactados por el acuerdo y la concesionaria ha terminado el día con un alza del 0,16%, hasta los 18,61 euros.