La C. Valenciana alcanza la mayor renta per cápita de su historia con 22.055 euros en 2017

g. caballero

Hay ocasiones en que aparece un dato que pone en evidencia la desconexión entre determinadas estadísticas y la realidad. El PIB per cápita, por ejemplo, el indicador que mide la riqueza media de los ciudadanos. Pese a los índices de precariedad laboral, la caída de los salarios y el todavía ingente problema del paro, la C. Valenciana ha alcanzado en 2017 la mayor renta per cápita de su historia. La cifra son 22.055 euros, un incremento del 3,5 % respecto a los 21.296 euros de 2016. En un año la renta media ha crecido en 759 euros, posiblemente fruto de la caída de población que sufre la C. Valenciana. La cifra actual supera incluso a la de 2008, con 21.878 euros. Los años más duros de la crisis el PIB llegó a caer a los 19.176 euros.

Según se desprende de los datos facilitados ayer por el INE, el dinamismo recuperado de la C. Valenciana comienza a tener su reflejo en los datos macroeconómicos. La autonomía elevó su PIB en 2017 un 3,2 %, por encima de la media española, que elevó su valor un 3,1 %.

La mejora del pasado año no ha conseguido mejorar en todo caso la situación de los valencianos dentro del conjunto del país. Pese al incremento de la renta, la Comunitat Valenciana sigue por debajo de la media española en este indicador.

España, de hecho, se ha situado en 24.999 de renta per cápita, también la mayor cifra de su historia. El PIB per cápita de España creció un 3,8 %. Fue el segundo mayor aumento de la última década, solo superado por el alza registrado en 2015, cuando subió un 4,2 % y se situó en 23.271 euros. En el ejercicio 2016 el aumento fue del 3,5 %, hasta los 24.080 euros.

Este indicador se contrajo en España durante los cinco años posteriores al estallido de la crisis, hasta caer a los 22.014 euros (-1 %), el mínimo. Ese año empezó a repuntar.

Por autonomías, Madrid registró el mayor PIB nominal por habitante en el año 2017, con 33.809 euros, seguido de País Vasco (33.088 euros) y Navarra (30.914 euros). Junto a Madrid, País Vasco y Navarra, otras cuatro comunidades superaron la media nacional: Cataluña (29.936 euros), Aragón (27.403 euros), La Rioja (26.044 euros) e Islas Baleares (25.772 euros).

La C. Valenciana y sus 22.055 euros (11.754 por debajo de los madrileños), solo superan a Asturias, Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha; Andalucía (18.470 euros) y Extremadura, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.