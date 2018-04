La Unió califica de "agravio" el recorte fiscal de Hacienda al campo valenciano

Solicitará al Ministerio de Hacienda que rectifique porque discrimina al sector agrario valenciano

La Unió de Llauradors indica que las reducciones fiscales para los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana, publicadas en el BOE y que sirven para la declaración de la renta de este año, son de nuevo totalmente incoherentes y crean agravios comparativos entre agricultores de nuestro territorio según su lugar de empadronamiento y cultivo.

La organización agraria exige al Ministerio de Hacienda que rectifique esta Orden para que deje de ser incongruente, recoja la realidad fiscal agraria valenciana del 2017 y tenga en cuenta lo que ha expresado por esta organización en las diferentes reuniones con las Direcciones Territoriales de la Conselleria de Agricultura, en las que hizo constar que "el mismo cultivo y para toda la zona productora tuvieran el mismo módulo", cuestión que no se ha tenido en cuenta (bien por no haberlo trasladado Conselleria o bien por no haberlo tenido en cuenta finalmente el Ministerio) y así la disparidad es evidente a tenor de lo publicado. En este sentido, solicita a todos los Ayuntamientos afectados y a todos los partidos políticos con representación en Les Corts que muevan ficha y contribuyan a este objetivo porque el desastre es evidente.

Productores afectados por la Xylella

Aparte de esas disparidades, la rebaja fiscal del Gobierno para el campo valenciano olvida la petición de LA UNIÓ de establecer un módulo cero para los productores afectados por la Xylella en las comarcas alicantinas, gravemente afectados porque han perdido su cultivo y producción, y en muchas localidades no hay ni siquiera reducción en el almendro cuando por ejemplo todos los términos municipales de la vecina comunidad autónoma de Murcia la tienen. No se ha tenido en cuenta así mismo el incremento de los gastos de difícil justificación del 5 al 20% en la estimación directa. Los sectores más importantes de la ganadería valenciana como son el avícola y el porcino se encuentran la mayor parte de explotaciones en la Comunitat Valenciana en régimen de integración y este año se vuelven a quedar sin reducción pese a las demandas de La Unió. El arroz, con los acuerdos con terceros países afectando de pleno a nuestros productores, no tiene tampoco reducción.

La rebaja fiscal del Gobierno establece diferencias ilógicas en los módulos entre agricultores de pueblos vecinos que tienen la misma orientación productiva y han sufrido pérdidas de ingresos por las mismas causas. Pero estas reducciones generalizadas se vuelven a bajar en función del cultivo y localidad y es aquí donde el Ministerio establece una disparidad en la tributación y por tanto un agravio que provoca pérdida de competitividad entre agricultores de pueblos cercanos que cultivan el mismo producto. Otro claro ejemplo de este disparate es que se reduzca en algunas poblaciones el módulo de la naranja, pero no el de la mandarina, o que la uva de vino no tenga reducción en muchas localidades de Utiel-Requena.

Módulos de forma aleatoria

"El Ministerio parece publicar las localidades con reducción de módulos de una forma aleatoria y arbitraria, pues no se entiende como un pueblo tiene uno y el de al lado con las mismas características y siniestros climatológicos sufridos otro diferente", asegura Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, quien confía en la subsanación de estos errores.

Con carácter general hay reducciones en lo publicado en el BOE para todas las comunidades autónomas y por tanto para todos los términos municipales de la Comunitat Valenciana en las explotaciones ganaderas de Apicultura (0,13), Bovino de leche (0,16), Bovino de carne extensivo (0,09), Bovino de cría extensivo (0,18), Cunicultura (0,07), Ovino y caprino de carne extensivo (0,09), Ovino y caprino de leche extensivo (0,18), Porcino de carne extensivo (0,09), Porcino de cría extensivo (0,18) y por lo que se refiere a cultivos en frutos no cítricos –albaricoque, cereza, ciruela, melocotón y nectarina- (0,20), cereales (0,18), patata (0,13) y leguminosas (0,18).

Para todos los términos municipales de la Comunitat Valenciana hay reducción también en el cultivo de los cítricos (0,18, excepto los que se detallen con un índice inferior) y en la algarroba (0,13).