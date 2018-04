CaixaBank premia a la investigadora valenciana Amparo Gotor

La cátedra AgroBank Calidad e Innovación de la Universitat de Lleida (UdL) ha premiado una tesis doctoral sobre medios de control biológico de la podredumbre marrón en la fruta de hueso causada por el moho filamentoso Monilinia spp, que puede llegar a ocasionar la pérdida de hasta el 80% de la producción. La investigadora valenciana Amparo Gotor, doctora por la Universitat de Lleida (UdL), se ha convertido en la ganadora de la segunda

edición de este galardón dotado con 3.000 euros que tiene como finalidad premiar la investigación de excelencia en el sector agroalimentario.

El jurado ha escogido la tesis, titulada New advances in the control of brown rot in stone fruit using the biocontrol agent Bacillus amyloliquefaciens CPA-8, de entre un total de 77 solicitudes llegadas desde 13 comunidades autónomas españolas. Gotor ha trabajado con un tronco de esta bacteria (B. amyloliquefaciens) para luchar contra el hongo que más afecta a los cultivos de fruta de hueso en Europa y que hasta ahora sólo se trataba con fungicidas. La efectividad de la bacteria ha sido validada en campos de cereza, melocotón y nectarina.

Gracias a las investigaciones desarrolladas durante la tesis, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) ha obtenido dos productos biológicos que se encuentran actualmente en la última etapa de su desarrollo comercial. "Su uso en los sistemas de cultivo habituales puede llegar a ser una estrategia prometedora para conseguir un descenso de las pérdidas originadas por la podredumbre marrón, contribuyendo así al control de las enfermedades postcosecha en fruta de hueso, en el marco de una agricultura más sostenible y ecológica", destaca el director de la Cátedra

Agentes de biocontrol

Los microorganismos que actúan como agentes de biocontrol se han convertido en una alternativa ante la limitación de productos autorizados en Europa para su uso en postcosecha, la investigación de prácticas agrícolas más sostenibles, el incremento de la producción ecológica y la necesidad de prevenir la aparición de troncos resistentes a fungicidas. Amparo Gotor ha realizado su tesis doctoral bajo la dirección de los investigadores del IRTA, Neus Teixidó y Josep Usall, y la tutorización académica de la catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria (ETSEA) de la UdL, Immaculada Viñas, obteniendo una calificación de excelente cum laude. Sus resultados han permitido confirmar el potencial de la bacteria B. amyloliquefaciens CPA-8 como una alternativa eficaz en el control del hongo Monilinia spp, evaluando su eficacia en el campo y en la postcosecha.

La Cátedra, creada en 2016, consolida el liderazgo de CaixaBank en el sector agrario y refuerza el objetivo de la entidad de modernizar este sector, tal como se recoge en el acuerdo entre la entidad financiera y el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio ambiente. Entre las finalidades de la cátedra AgroBank se encuentran el reconocimiento de la investigación de excelencia que se está desarrollando en el ámbito agroalimentario, promover la transferencia de conocimiento científico y técnico entre investigadores, profesionales del sector y clientes de la entidad financiera e impulsar la calidad e innovación en el ámbito agroalimentario.

Cátedra AgroBank Calidad e Innovación

La Cátedra AgroBank Calidad e Innovación en el sector agroalimentario de la UdL abrirá en otoño el plazo para presentar candidaturas a la tercera edición de este galardón para tesis doctorales. AgroBank llega a los 18.000 millones de euros en su tercer año AgroBank ha cumplido recientemente su tercer aniversario con un volumen de negocio gestionado cercano a los 18.000 millones de euros, lo que se traduce en un incremento del 25,5% desde su lanzamiento en el mes de septiembre de 2014. En concreto, en este periodo, el volumen de pasivo ha crecido un 33,4%, hasta conseguir los 10.873.000 de euros, mientras que el volumen de activo ha aumentado un 15,1% y se sitúa por encima de los 6.800 millones de euros.

La tendencia positiva de estos tres años se ha visto reforzada por los crecimientos de AgroBank en los primeros nuevo meses de 2017. Desde enero, el volumen de negocio de esta línea de negocio ha aumentado un 7,2%, mientras que los clientes agrarios ya superan los 348.000, un 1,8% más respecto al 31 de diciembre de 2016. Además, uno de

cada cuatro agricultores españoles ya confía en AgroBank para realizar parte de su

operativa financiera.