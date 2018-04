Valenciaport impulsa el turismo cultural sostenible

Los representantes de Turismo Valencia Ester Giner, Máximo Caletrio y Jaume Mata; de la Fundación Valenciaport, Miguel Llop y Andrea Muñoz; y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Francesca Antonelli, unen sinergias en el marco del proyecto europeo HERIT-DATA en el que participa la Fundación Valenciaport como socio.

El proyecto HERIT-DATA - "Sustainable Heritage Management towards Mass Tourism Impact thanks to a holistic use of Big and Open Data", financiado dentro del Programa Interreg MED EU y dirigido por la región de Toscana, tiene como objetivo medir y reducir el impacto de las actividades relacionadas con el turismo (incluido el turismo de cruceros) en el patrimonio cultural.

Como resultado, el proyecto planea desarrollar durante los próximos cuatro años, hasta abril de 2022, una gestión turística sostenible y responsable del patrimonio cultural en las regiones mediterráneas, mediante el aprovechamiento de la tecnología y la innovación en herramientas de gestión (Smart Cities), así como otras medidas políticas y sociales.

Conocimientos y soluciones

Las actividades del proyecto consisten en desarrollar, probar y transferir una serie de conocimientos y soluciones (modelos, estrategias, herramienta de inteligencia artificial y aplicación, etc.) de acuerdo con los cambios sectoriales actuales y las características de los destinos turísticos inteligentes (Smart Destination). Esto incluye una plataforma capaz de recopilar datos de fuentes seleccionadas y analizar el impacto del turismo en los destinos patrimoniales, cuyos resultados también contribuirán en los procesos de toma de decisiones.

El consorcio de HERIT-DATA está formado por organizaciones, empresas y centros tecnológicos, así como autoridades públicas locales y regionales de Italia, España, Croacia, Francia y Portugal, incluidas cuatro regiones miembros de IMC (Comisión Intermediterránea), es decir, Toscana, Valencia, Occitania y Grecia Occidental.